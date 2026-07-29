La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una conversación con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de avanzar en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana señaló que existen progresos en el diálogo con el nuevo Gobierno peruano.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando”, declaró Sheinbaum.

México busca restablecer los vínculos con el nuevo Gobierno peruano

Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú el martes para el periodo 2026-2031, tras jurar al cargo en una ceremonia realizada en el Congreso de la República.

Aunque Claudia Sheinbaum no asistió a la ceremonia de investidura, afirmó que su administración mantiene conversaciones con el nuevo Ejecutivo peruano y reiteró la voluntad de restablecer plenamente las relaciones bilaterales.

“No queremos la ruptura de las relaciones”, sostuvo la mandataria mexicana.

La crisis diplomática comenzó en 2025

Las relaciones diplomáticas entre Perú y México permanecen suspendidas desde noviembre de 2025, cuando el Gobierno peruano decidió romper los vínculos a nivel diplomático tras la concesión de asilo político por parte de México a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Chávez es procesada en Perú por su presunta participación en el intento de golpe de Estado atribuido al expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Durante su intervención, Sheinbaum reiteró que su Gobierno mantiene la posición de solicitar un salvoconducto para que Betssy Chávez pueda viajar a México.

Ambos países mantienen espacios de cooperación regional

La presidenta mexicana expresó su expectativa de que las conversaciones bilaterales permitan anunciar avances en el corto plazo.

Pese a la suspensión de las relaciones diplomáticas, Perú y México continúan participando conjuntamente en mecanismos de integración regional, como la Alianza del Pacífico.