El mensaje presidencial emitido por Keiko Fujimori este 28 de julio, ha dejado un marcado sinsabor entre la población cusqueña y también entre sus autoridades y representantes, ya que la presidenta de la República no mencionó en ningún momento de su intervención a la región Cusco.

Este hecho ha sido tomado como una postergación para la región Cusco, e incluso como una ‘venganza política’ contra los cusqueños, que en su mayoría no apostaron por la fórmula de Fujimori Higuchi en las elecciones pasadas.

“Vemos con suma preocupación el hecho de no mencionar asuntos de fundamental importancia no solo para Cusco sino para toda la macrosur. No se puede hablar de reconciliación sin abordar los problemas más fundamentales de las regiones del sur, esto es clave, sensible, y no decir nada también es un mensaje, es decir, eso no es nuestra prioridad”, señaló el diputado por Cusco, César Holguin.

La autoridad también mencionó que el discurso tendría que haber incluido temas esenciales no solo para Cusco sino para el desarrollo de todo el sur del país, como el aeropuerto de Chinchero y el gas de Camisea.

“La deuda de la masificación del gas en Cusco tiene pendiente 20 años y no hubo ni una línea al respecto, esto es un hecho de enorme injusticia (...), tampoco se tocó el tema aeropuerto de Chinchero, que para Cusco es de vital importancia, y para el desarrollo regional y nacional pero no se abordó ni los tiempos ni soluciones pendientes como las adendas suscritas por el Ministerio de Transportes donde se hacen ajustes a favor de la empresa y no del Estado”, acotó.

Luego mencionó que los derechos de los pobladores no son cuestión de bancadas de derecha o izquierda y que la política no debería mediar en cuanto a llevar un mensaje de cohesión desde el Estado hacia las poblaciones vulnerables u olvidadas del interior del país.

“Ahora, van a pedir facultades legislativas, pero ellos son responsables de varios paquetes legislativos que le han hecho daño al país: las leyes de riesgo fiscal, iniciativas de gasto del Congreso, exoneraciones tributarias, leyes procrimen, etc. Todo eso se tiene que corregir, derogar, pero si en ese marco se les da facultades legislativas a ellos, ¿qué va a salir de ahí?”, mencionó.

Finalmente el representante cusqueño hizo un llamado de reflexión al Estado y un llamado de calma a la población del sur del Perú. “Hago un llamado a mantenerse en calma pero alerta a la sociedad civil, y a las autoridades a tomar cartas en el asunto si el gobierno no mira al sur del Perú, acompañados por nosotros velaremos por los intereses de la Macrosur, porque es de justicia y es lo que corresponde”, ultimó.

DATO:

Tras el mensaje presidencial, Edwin Espinoza, también diputado por Cusco se pronunció: “Keiko Fujimori, la región Cusco está completamente ausente del mensaje presidencial. No existe una sola línea, absolutamente nada. Empezamos mal señora presidenta, basta de tanta postergación. Vamos a exigir acciones reales desde Gobierno para Cusco”.