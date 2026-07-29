La presidenta Keiko Fujimori participó en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar con un traje sastre confeccionado por profesionales de la moda y artesanos peruanos.

La mandataria también llevó esta prenda durante la ceremonia en la que fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

El atuendo estuvo compuesto por un saco negro con solapas tipo smoking y un pantalón de color marfil. La diseñadora Sue Zacnich señaló que la pieza fue elaborada con tejido peruano Barrington Super E 140, como una muestra del trabajo de la industria textil nacional.

El diseño del saco incluyó en los puños un bordado inspirado en los tocapus, símbolos geométricos asociados a la tradición andina y al legado del Imperio incaico.

La creación de este detalle estuvo a cargo de la diseñadora huancaína Cleofé Mendoza y fue realizada por artesanos del equipo de Zacnich, integrado por más de 140 maestros de distintas regiones del país.

Según Sue Zacnich, la elaboración del traje reunió el trabajo de especialistas de diferentes áreas con el objetivo de representar al Perú a través de la elegancia, identidad y orgullo nacional.