Un hombre que se ganaba la vida como pintor de viviendas en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, murió tras ser brutalmente agredido a golpes por un grupo de sujetos en el interior del bar conocido como “Las Esteras”. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco iniciaron las pesquisas del caso para identificar a los autores de este grave hecho delictivo que ha conmocionado a la ciudadanía.

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La víctima mortal fue identificada como Elvis Ángel Rodríguez Herrera (39), quien a las 10:30 de la mañana del último lunes, tras realizar un trabajo en casa unos vecinos, acudió al referido bar para departir con algunos amigos, pero ocurrió el trágico suceso.

Aún se desconoce qué originó la gresca, pero según testigos el joven pintor fue agredido por varios hombres que solo lo dejaron de golpear cuando lo vieron desmayado en el suelo.

Enterados de lo sucedido, sus familiares llegaron y lo evacuaron al Hospital Leoncio Prado, donde abrió los ojos y se mantuvo despierto por algunas horas, pero lamentablemente cuando creían que se recuperaría falleció a las 4 de la tarde.

La denuncia fue interpuesta en Depincri Huamachuco y ya se está tras los pasos de los autores de este homicidio. Vecinos dijeron que no era la primera vez que sucedían hechos violentos en dicho bar conocido como “La Esteras” por eso pidieron a las autoridades competentes cumplir con su labor de fiscalización y determinar si tiene licencia para funcionar.

Los familiares de Elvis Rodríguez exigen justicia y solicitan a la Policía Nacional y al fiscal que lleva el caso una investigación rápida y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.

Asimismo, hacen un llamado a los vecinos y comerciantes que cuenten con cámaras de seguridad o registros de video para que entreguen ese material a las autoridades y contribuyan al esclarecimiento del caso.

QUERIDO

Los amigos de Elvis Rodriíguez se han pronunciado en redes sociales y contaron que era un joven tranquilo que se había especializado en pintar viviendas y por eso era requerido en la zona.

Es más, debido a los contratos que tenía empezó a enseñar a otros jóvenes de su barrio el oficio para que también tengan trabajo y puedan sustentar a sus familias.

Se espera que los responsables respondan por el daño irreparable que causaron.