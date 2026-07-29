En el marco de las celebraciones por el 205 Aniversario de la Independencia del Perú, Arequipa mantiene su importancia demográfica al consolidarse como la cuarta región con mayor población del país, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La región arequipeña registró 1 millón 736 mil 156 habitantes censados, ubicándose solo por detrás de Lima, que concentra 9 millones 600 mil 172 habitantes; Piura, con 2 millones 89 mil 44 pobladores; y La Libertad, con 1 millón 992 mil 917 habitantes. Detrás de Arequipa aparece Cajamarca, con 1 millón 432 mil 443 habitantes.

El informe del INEI revela que 13 regiones del país superan el millón de habitantes y, en conjunto, concentran el 53,6 % de la población nacional, sin considerar a Lima Metropolitana. Además de Arequipa, en este grupo se enuentran Junín, Lambayeque y Cusco, cada una con más de 1,3 millones de habitantes. También figuran Puno, Áncash y Loreto entre las jurisdicciones más pobladas del territorio nacional.

Las cifras manifiestan el crecimiento poblacional en regiones, fenómeno que representa mayores retos para las autoridades en materia de infraestructura, servicios básicos, salud, educación, transporte y generación de empleo.

En el otro extremo del censo, el INEI reporta que ocho departamentos tienen menos de 500 mil habitantes. El de menor población es Moquegua, con 194 mil habitantes, seguido por Madre de Dios (208 mil), Pasco (253 mil), Tumbes (256 mil), Huancavelica (371 mil), Tacna (389 mil), Apurímac (467 mil) y Amazonas (467 mil). Por su parte, Ucayali registra 624 mil habitantes.

En conjunto, estos departamentos representan apenas el 7,6 % de la población peruana, lo que evidencia las marcadas diferencias en la distribución demográfica del país.

A propósito de las Fiestas Patrias, las cifras del Censo 2025 ofrecen una radiografía del Perú y muestran que Arequipa continúa fortaleciendo su peso poblacional y económico, consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo del país y una de las regiones con mayor influencia en el sur peruano.