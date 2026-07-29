Una lamentable tragedia enluta a la provincia de Pisco tras el fallecimiento del joven Frank Antoni Flores Huamán, conocido en el mundo artístico como “DJ Flowers”, quien perdió la vida durante la madrugada del martes 28 de julio en un violento accidente de tránsito ocurrido en la avenida Fermín Tangüis, a la altura del grifo El Bosque. El hecho involucró a la motocicleta lineal que conducía y un vehículo tipo Station Wagon, cuyo fuerte impacto terminó cobrando la vida del joven artista.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, el accidente se registró por la madrugada, movilizando a personal de emergencia y efectivos policiales hasta el lugar de los hechos. Pese a los esfuerzos realizados, Frank Antoni Flores Huamán falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro y establecer las responsabilidades del caso.

La noticia ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y la comunidad artística de Pisco, donde “DJ Flowers” era ampliamente conocido por su talento y profesionalismo.

Como propietario del servicio de sonido Flowcast participó en innumerables eventos sociales y artísticos, destacando por su creatividad, pasión por la música y compromiso en cada presentación. Quienes compartieron escenarios y jornadas de trabajo con él lo recuerdan como un joven noble, responsable y siempre dispuesto a brindar apoyo a quienes lo necesitaban.

Las diligencias para esclarecer el accidente continúan, mientras familiares y seres queridos se preparan para darle el último adiós a un artista cuyo talento seguirá vivo en la memoria de Pisco.

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