La tragedia golpeó a una familia de Pisco que hoy exige justicia tras el secuestro y asesinato de Jean Pierre Gallegos Chuquiray (31), que fue retenido por una organización criminal que exigía 500 mil dólares a cambio de su liberación.

Muerte violenta

Frente a una fotografía de su hijo, doña Josefina revive una y otra vez los momentos más dolorosos de su vida. La angustia comenzó la noche del martes 23 de junio, cuando Jean Pierre salió con dirección al distrito de San Andrés (Pisco) y nunca regresó a casa. Horas después, la familia recibió las primeras llamadas extorsivas en las que delincuentes exigían una elevada suma de dinero para devolverlo con vida.

Según relató la madre de la víctima, al programa de TV “Domingo al Día”, los secuestradores parecían conocer detalles precisos sobre todos los integrantes de la familia. Durante dos días, los familiares intentaron reunir el dinero solicitado recurriendo a préstamos, ayuda de amigos y parientes, incluso desde el extranjero. Sin embargo, lograron conseguir cerca de 50 mil soles, una cifra muy lejana a las exigencias de los criminales.

La desesperación aumentó cuando la familia pidió una prueba de vida. Los secuestradores accedieron a realizar una videollamada. Fue entonces cuando Josefina vio por última vez a su hijo con vida. Según su testimonio, Jean Pierre aparecía golpeado, semidesnudo y visiblemente afectado, mientras le suplicaba entre lágrimas que consiguiera el dinero para salvarlo.

La familia decidió denunciar el secuestro ante la policía, pero poco después las negociaciones se rompieron. De acuerdo con la versión de la madre, los delincuentes reaccionaron con amenazas y le advirtieron que utilizara el dinero reunido para el funeral de su hijo. Desde ese momento dejaron de comunicarse.

Días después, la peor noticia se confirmó. El cuerpo de Jean Pierre fue encontrado en una chacra de Chincha Baja y presentaba quemaduras en los brazos, cortes en la espalda y otras evidencias de tortura. Además de un impacto de bala en la cabeza.

Jean Pierre era padre de dos menores de 10 y 4 años. Se dedicaba al alquiler de motocicletas en Pisco y colaboraba además en el negocio familiar, una juguería ubicada en el mercado de Pisco.

EL DATO: Doña Josefina denunció que personas vinculadas al caso continúan enviando mensajes intimidatorios contra sus otros hijos y contra el negocio familiar.

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