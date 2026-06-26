Macabro hallazgo. En una chacra de espárragos, ubicada por inmediaciones del Fundo Santa Adela, en el distrito de Chincha Baja, fue encontrado el cadáver del empresario pisqueño Luis José Jean Pierre Gallegos Chuquiray de 31 años, reportado hace unos días como víctima de secuestro. De acuerdo con las diligencias preliminares el occiso presenta herida en la cabeza, al parecer, producto de un disparo.

Joven asesinado

Al promediar las 9:30 de la mañana un agricultor que pasaba por el camino rural se percató de la presencia del cuerpo, evidenciado sangrado desde la cabeza. El caso fue informado a la policía, y al llegar confirmaron la muerte. Hasta ese entonces no había indicio que ayude a su identificación, y es que por la zona nadie conocía al infortunado.

Tras las primeras diligencias se confirmó que se trataba de Gallegos Chuquiray, al parecer, en cautiverio por secuestradores desde el pasado 23 de junio. Se presume que la víctima fue trasladada al solitario lugar y abatido a quemarropa. Personas de la zona refieren haber escuchado dos estruendos, al parecer, por balas.

Familiares del empresario pisqueño acudieron al sector para participar de las diligencias de ley. Entre conmovedoras escenas de dolor se realizó al levantamiento del cadáver dispuesto por la fiscal de turno.

Según información preliminar, Jeanpierre Gallegos habría sido secuestrado hace aproximadamente dos días por una presunta organización criminal que operaría en la ciudad de Chincha. Durante ese periodo, los captores habrían exigido inicialmente la suma de 100 mil soles para su liberación y habrían advertido a los familiares que no informaran a las autoridades.

Sin embargo, de acuerdo con versiones proporcionadas, una vez que se dio aviso a la Policía Nacional, los delincuentes habrían incrementado sus exigencias a 300 mil soles. Los familiares, en medio de la desesperación por lograr la liberación del joven comerciante, habrían conseguido reunir alrededor de 50 mil soles, monto que resultó insuficiente frente a la elevada suma exigida por los secuestradores.

EL DATO: El joven era hijo de la reconocida comerciante de jugos Josefina Chuquiray, de la “Juguería El Olivar”, en el Mercado N.° 2 de Pisco.

Tras el caso, la Municipalidad Provincial de Pisco expresó su profunda consternación y condenó los recientes hechos de violencia que vienen golpeando a las familias. Asimismo, hizo un llamado urgente al Ministro del Interior para que disponga el fortalecimiento inmediato de las acciones de inteligencia, investigación y lucha contra la criminalidad organizada en la provincia de Pisco y en toda la región.

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