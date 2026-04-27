En menos de 48 horas han ocurrido dos ataques criminales en la provincia de Chincha, mediante la modalidad del sicariato. La noche del último sábado se registró el segundo atentado a balazos contra un administrador y su familia, que estaban de regreso a su vivienda. El hecho se produjo en la urbanización Arboleda, en Chincha Alta, siendo el autor de los disparos un sujeto que escapó en motocicleta.

Muerte violenta

Alberto Carlos Álvarez León tras pasar una tarde familiar conducía una moderna camioneta, acompañado de su madre y un menor que sería su hijo. El destino era su casa. Para llegar a este lugar desvió la ruta desde la panamericana sur hacia prolongación Lima. Él, al parecer, no se había dado cuenta que venía siendo seguido por criminales, que tenían el encargo de acabar con la vida de este hombre.

Al promediar las 7:30 de la noche, el sicario a bordo de una moto lineal intercepta a la víctima, cuando se encontraba a pocos metros de llegar a la ubicación del inmueble familiar. El pistolero actúa, directamente, contra el conductor, descerrajando varios disparos. Al menos ocho balazos escucharon las personas de la zona, quienes refieren que el agresor llegó a mover el cuerpo para continuar con el ataque a quemarropa.

La escena también fue presenciada por la familia del administrador, quien quedó gravemente herido. Los profesionales de la salud de una clínica ubicada por la zona, ante la situación de emergencia usaron una camilla para trasladar al ciudadano y prestar atención médica. Posteriormente, Alberto Carlos fue trasladado a urgencias del hospital René Toche Groppo del Seguro Social de Salud. Ayer se confirmó que no resistió las heridas por los disparos y perdió la vida.

Cabe indicar que un día antes (viernes) en la av. Pedro Moreno, en Chincha Alta, Ronaldo Alberto A.B., fue atacado a balazos por un sicario. Él estacionó su camioneta por inmediaciones de Tacora y en el momento que baja es interceptado por el pistolero, que tras el hecho criminal escapa en un mototaxi. La víctima sobrevivió de milagro. Al parecer este caso sería por ajuste de cuentas y continúa en proceso de investigación.

EL DATO: La policía viene recopilando videos para establecer la línea de tiempo y la ruta por donde escapan el agresor y su acompañante tras perpetrar la embocada criminal en agravio de Alberto Carlos.

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