La ciudad de Chincha, nuevamente, fue escenario de una emboscada criminal. El hecho ocurrió en la av. Pedro Moreno, cerca de los mercados. Un sujeto de identidad aún desconocida que llegó a bordo de un mototaxi disparó varias veces contra un hombre que acababa de bajar de su camioneta. Decenas de personas presenciaron el ataque, y aterrados buscaron refugio para no resultar heridos con una bala perdida.

Ataque criminal

La víctima Ronald Alberto A.B. había conducido hacia este sector con la intención de recoger una herramienta. Se presume que mientras avanzaba a su destino era seguido de cerca por el sicario. Este para no despertar sospechas usaba un mototaxi, conducido por su compinche y en el momento que la camioneta se detiene, también lo hace el trimoto. El pistolero desciende llevando en sus manos el arma de fuego para comenzar a disparar.

Y tras perpetrar el ataque criminal escapa en el mismo vehículo menor con dirección desconocida. Los comerciantes de Pedro Moreno y transeúntes fueron testigos del accionar del sicariato. La persona hacia donde fueron dirigidos los proyectiles de arma de fuego, consiguió salvar su vida de milagro. Las investigaciones están a cargo del personal del Depincri Chincha y por la modalidad no se descarta que se trataría de un ajuste de cuentas.

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