A balazos fue asesinado un hombre conocido con el apelativo de “Chiki” la tarde del lunes 13 de abril, cuando se encontraba en la puerta de su vivienda en el sector Cruz Blanca, en la provincia de Chincha. El ataque se registró alrededor de las 5:45 p.m. y movilizó a vecinos y familiares que intentaron auxiliarlo tras la ráfaga de disparos.

Muerte violenta

Según los primeros reportes, la víctima permanecía en el frontis de su domicilio cuando fue interceptada por sujetos desconocidos. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y le causaron heridas mortales. El hombre cayó sobre la vía pública mientras sus allegados pedían ayuda en medio de la desesperación.

Testigos señalaron que todo ocurrió en cuestión de segundos y que se escucharon varias detonaciones consecutivas. Algunos residentes buscaron resguardarse dentro de sus inmuebles por temor a resultar alcanzados. Otros salieron después del ataque al escuchar los gritos de auxilio provenientes de la vivienda.

Cámaras de seguridad instaladas en inmuebles cercanos captaron el momento exacto del crimen. En las imágenes se observaría la llegada de dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes llevaban cascos puestos para evitar ser identificados. Tras detenerse frente al predio, ejecutaron el ataque criminal a balazos y huyeron.

De acuerdo con versiones preliminares, los agresores realizaron varios disparos directos hasta reducir a la víctima. Cuando ya se encontraba tendida en el suelo, habrían efectuado un último disparo antes de escapar. Luego emprendieron la fuga.

Minutos después llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público. Las autoridades acordonaron la escena para desarrollar las diligencias de ley, recoger evidencias y preservar posibles indicios. Peritos también revisaron registros de cámaras y tomaron declaraciones a testigos del hecho.

El caso quedó a cargo de los investigadores, quienes buscan identificar y capturar a los responsables de este homicidio. El móvil del crimen continúa siendo materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

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