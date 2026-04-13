Bajo estrictas medidas de seguridad, personal del Grupo de Operaciones Especiales del INPE (GOES) trasladó a los penales de Cochamarca y Challapalca a seis internos presuntamente involucrados en el ataque contra trabajadores del Establecimiento Penitenciario de Ica, ocurrido el pasado 3 de abril.

Máxima seguridad

Los internos trasladados desde el penal de Cachiche de Ica son José Jean Allí Morante Valencia, Jhonifer Alexis Aicho Romero y José Carlos Escobar Conislla, quienes ya se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Cochamarca.

En tanto, Marcos Martín Torres Navarro, Carlos Alberto Cortez Fuentes y Arthur Bryan Vásquez Mendoza fueron reubicados en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca.

Antes de su reclusión, los internos pasaron por los controles biométricos y recibieron evaluación médica a cargo del personal de salud de cada establecimiento, conforme a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Penitenciaria del INPE.

Cabe señalar que, los internos están involucrados en el homicidio del agente del INPE, Carlos Humberto Chapoñán Acosta de 40 años, quien conducía un mototaxi de color rojo, de placa 1055-1F. Los criminales lo mataron de hasta ocho balazos, asimismo quedo herido de bala, el alcaide Julio Oswaldo Chacaltana Huarcaya de 49 años.

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