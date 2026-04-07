Los restos de Carlos Humberto Chapoñán Acosta, de 40 años, fueron trasladados desde Ica hasta su natal distrito de Mórrope (Lambayeque), donde familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós tras su muerte ocurrida en un ataque armado.

Velorio y sepelio

El agente del Instituto Nacional Penitenciario perdió la vida el viernes 3 de abril, luego de ser atacado a balazos mientras se desplazaba en una mototaxi por la provincia de Ica. El atentado ocurrió en horas de la mañana, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego, causándole la muerte.

En el mismo hecho resultó herido su compañero de labores, Julio Chacaltana, de 49 años, quien fue trasladado al hospital y actualmente se recupera. Recibió un impacto de bala en la pierna.

Tras el traslado del cuerpo, Chapoñán Acosta fue sepultado el domingo 5 de abril en el cementerio de Mórrope. Previamente, recibió un homenaje por parte de sus compañeros del INPE, quienes destacaron su labor y expresaron su pesar por lo ocurrido.

Las circunstancias del crimen continúan bajo investigación por parte de la Policía Nacional del Perú.

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