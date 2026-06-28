La provincia de Pisco vive momentos de consternación tras el secuestro y asesinato de Luis José Jean Pierre Gallegos Chuquiray, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado en una chacra del distrito de Chincha Baja luego de permanecer desaparecido.

Exigen justicia

Ayer, familiares, amigos y vecinos acompañaron el traslado del féretro hacia su última morada, en una jornada marcada por el dolor y los pedidos de justicia. Durante el recorrido, los deudos realizaron un plantón frente a la Comisaría de Pisco, donde exigieron resultados concretos en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Según información preliminar, el joven empresario habría sido secuestrado el pasado 23 de junio por una organización criminal. Durante su cautiverio, los delincuentes habrían exigido inicialmente 100 mil soles a cambio de su liberación, monto que posteriormente habría aumentado hasta 300 mil soles tras conocerse que el caso había sido reportado a la Policía Nacional.

Los familiares, en medio de la desesperación por rescatarlo con vida, lograron reunir cerca de 50 mil soles, cifra que no habría sido aceptada por los secuestradores.

El trágico desenlace se confirmó cuando el cuerpo de Gallegos Chuquiray fue encontrado en una chacra ubicada en las inmediaciones del Fundo Santa Adela, en Chincha Baja. De acuerdo con las primeras diligencias, la víctima presentaba una herida en la cabeza compatible con un impacto de bala.

El hallazgo ocurrió la mañana del 25 de junio, cuando un agricultor que transitaba por la zona observó el cuerpo y alertó a las autoridades. Posteriormente, personal policial y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Durante la manifestación realizada en Pisco, el jefe policial de la provincia, coronel PNP Daniel Elías Soto, se reunió con los familiares y aseguró que las investigaciones se encuentran avanzadas. El oficial manifestó públicamente su compromiso de identificar y capturar a los autores del crimen en coordinación con el Ministerio Público.

“Es nuestro compromiso hacer justicia y dar con los responsables”, expresó ante los familiares que reclamaban respuestas frente a la dependencia policial.

EL DATO: La víctima era hijo de Josefina Chuquiray, conocida comerciante y propietaria de la Juguería El Olivar, negocio ubicado en el Mercado N.° 2 de Pisco, donde el joven también laboraba.

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