La Fiscalía Superior Penal de Pisco, a cargo de la fiscal superior Blanca Flor Hernández Almeyda, consiguió que se confirme la sentencia de 30 años de prisión efectiva contra Hipólito Javier Jaques Taipe, Randol Yonata Aquije Peña, Jorge Luis Muñoz Flores, Leonor María Tena Moreyra y James Daniel Arana Acosta, como coautores del delito de secuestro agravado en agravio de la abogada pisqueña desaparecida Flor María Palomino Manturano (36).

Secuestrada y asesinada

Asimismo, se confirmó la condena de 6 años de prisión efectiva contra Luis Domehak Torres Reyes y Paul John Quispe Aroni, por el delito de receptación agravada, al acreditarse que recibieron dinero proveniente del ilícito.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 16 de junio de 2022, cuando la agraviada salió de su domicilio con dirección a la cevichería “Los Mejillones”, donde abordó una mototaxi al interior lo esperaba su expareja, Hipólito Javier Jaques Taipe. Este le había ofrecido información sobre la supuesta venta de unos terrenos ubicados en el sector San Miguel.

Posteriormente, ambos se trasladaron hasta las inmediaciones de la empresa Sacos Pisco, donde abordaron un vehículo de color blanco conducido por Randol Yonata Aquije Peña, quien los llevó hasta un descampado ubicado en la antigua carretera Panamericana Sur. Desde esa fecha, la abogada Flor María Palomino Manturano permanece desaparecida.

Las investigaciones determinaron que, en los días posteriores a su desaparición, se realizaron transferencias de importantes sumas de dinero desde la cuenta bancaria de la agraviada hacia los ahora sentenciados por el delito de receptación agravada.

Según la investigación, el móvil del secuestro habría sido apoderarse del dinero que la víctima había recibido por la venta de un camión perteneciente a la herencia de sus padres, ascendente a 65 mil soles.

Durante la audiencia de apelación, Hipólito Javier Jaques Taipe reconoció que anteriormente había sido sentenciado por los delitos de violación y secuestro en agravio de la misma víctima, antecedente que fue valorado dentro del proceso.

Con esta decisión, la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco ratificó además el pago de 50 mil soles por concepto de reparación civil, que deberán abonar los sentenciados por el delito de secuestro agravado a favor de la parte agraviada.

Del mismo modo, confirmó el pago solidario de 10 mil soles por concepto de reparación civil que deberán asumir los condenados por el delito de receptación agravada en favor de la parte agraviada.

Cabe señalar que, la familia de Flor lo denunció porque se encontraron serie de mentiras del sujeto, que ya en el 2010 también la secuestro y fue sentenciado a 7 años de cárcel y estuvo preso en el penal Cristo Rey de Cachiche.

Según el documento fiscal Jaques Taipe mediante amenazas tenía retenida a flor por el dinero, luego tras sospechosos movimiento la cuenta fue bloqueada por el banco. La policía lo detuvo el 23 de junio del 2022 en Ica por el secuestro de la abogada, y en la vivienda del sujeto se hallaron dos armas abastecidas, un cartucho de dinamita, dos explosivos, una caja de municiones y 4 celulares.

Según testigos la víctima fue llevada a cuatro viviendas distintas, atada y drogada y dos semanas después habría sido asesinada. Según acusación fiscal entre el 10 y 11 de agosto del 2022 se encontraban los imputados entre ellos Giancarlos Renzo Pantas Marin, alías “víbora”, y Joel Rolando Pichen Carcheri alias “Joel”.

“Empezaron a discutir porque víbora le dijo a Joel, que había matado y desaparecido a la agraviada, reclamándole “Joel” por haberla matado sin su consentimiento, indicándole “víbora “que había sido por motivos que la policía iba a encontrarla en su casa y que la desapareció por Casalla”, se lee en el documento fiscal.

Un testigo protegido indicó que por haber hecho eso, su misma banda dio la orden de asesinarlo y en octubre del 2023, alías “víbora”, apareció muerto en un descampado, con dos disparos en la cabeza, se habría llevado a la tumba el secreto de donde dejó el cuerpo sin vida de Flor.

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