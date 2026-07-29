Vibra Perú celebró el aniversario patrio en su primera jornada en la Costa Verde (FOTOS)
La primera jornada de Vibra Perú convirtió la Costa Verde en el gran punto de encuentro para celebrar las Fiestas Patrias. Miles de asistentes disfrutaron de una experiencia que reunió música en vivo, gastronomía y danzas tradicionales. Desde la 1:00 p.m., los dos escenarios del festival ofrecieron una programación ininterrumpida. Por el Escenario BCP desfilaron Éxtasis de Amor, TK, 6 Voltios, Yarita Lizeth, Mauricio Mesones, Armonía 10, Gian Marco y La Bella Luz, mientras que el Escenario Movistar recibió a Los Perrockers, Los Kipus, Dave Hurtts, Tourista, Dúo Ayacucho, Son del Duke, Diana Salas y Raíces de Jauja, además de la participación especial de Susy Díaz. (Fotos: Piero Colomer)