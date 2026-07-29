Los vecinos del centro poblado de Comatrana del Cercado de Ica, denunciaron que los camiones de la Municipalidad Provincial de Ica vienen pasando a diario por la carretera que conduce al relleno sanitario repletos de basura y señalaron que esas bolsas de residuos sólidos vienen cayendo en la pista cada vez que estás unidades pasan por un bache, ya que la principal vía hacia La Tierra Prometida está toda deteriorada.

Residuos sólidos en la vía

Pobladores de Comatrana señalan que a diario los camiones pasan repletos de basura y esto provoca que los residuos sólidos terminen en la vía cada vez que pasan por un rompemuelle u orificios que se encuentran en la carretera.

“Los camiones vienen dejando la basura regada en toda la pista, no es posible que los llenen hasta arriba y dejen un muladar el pueblo de Comatrana. Pedimos que los fiscalicen, no deben colocar la basura hasta que se rebalse para evitar que se caiga del camión”, señaló la vecina Angela Tello.

Los vecinos también pidieron que las unidades vehiculares que pasan por esta vía deben reducir la velocidad ya que es un centro poblado, donde cientos de niños y adultos mayores cruzan la pista. Por ello, piden intervención de las autoridades para hacer cumplir la ley.

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