Pobladores del Alto de Comatrana, del Cercado de Ica, vienen padeciendo el mal olor, las moscas y roedores que se han generado en la zona por la falta del recojo de los residuos sólidos que llevan más de 3 días expuestos en el lugar.

“Desde hace unos 3 a 4 días el camión recolector de la basura no pasa por la zona, generando que los desechos se sigan acumulando. Los perros han roto las bolsas y el sol está generando malos olores, no entendemos porque desde que inició la nueva gestión, el camión recolector no viene a recoger los desperdicios”, aseguró la señora Margarita Sánchez, una vecina del lugar.

Cabe resaltar que las bolsas de basura son dejadas cerca al reservorio de agua potable que distribuye el líquido elemental en todo el caserío de Comatrana.

Esta situación de contaminación ambiental viene perjudicando a los cientos de pobladores que piden al municipio iqueño que se recojan los desperdicios que se están descomponiendo por el calor.

