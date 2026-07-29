Una rotura en una tubería matriz dejó sin servicio de agua potable a varios sectores del distrito de Alto Selva Alegre la tarde de hoy. La empresa Sedapar informó que la emergencia se produjo aproximadamente de las 5:00 p. m., afectando a los usuarios abastecidos por el circuito N-3.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, el corte del suministro alcanza a los vecinos del asentamiento humano El Mirador de Arequipa, Villa Asunción, Villa Chachas, Villa Florida, Villa Independiente, Villa San Pablo, la Asociación Magisterial, el pueblo joven Independencia y la urbanización Las Orquídeas.

Según Sedapar, una vez concluidos los trabajos, el servicio se normalizará después de las 9:00 de la noche, por lo que recomendó a los usuarios de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias mientras dure la interrupción.

La empresa no precisó las causas de la tubería matriz, aunque aseguró que las cuadrillas de emergencia trabajan para restablecer el suministro en los sectores perjudicados lo antes posible.