La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se sentará a negociar con la oposición “con una pistola en la sien”, dijeron chavistas durante una marcha, días antes de que las partes inicien un proceso de diálogo respaldado por Washington para una eventual llamado a elecciones.

El 1 de agosto está previsto que arranquen conversaciones entre opositores y el gobierno interino de Venezuela que por ahora no contemplan la participación de la líder y nobel de la paz, María Corina Machado.

Varios de los asistentes a una manifestación convocada para conmemorar el natalicio de Hugo Chávez (1999-2013), expresaron su preocupación al considerar que Rodríguez llega a esta negociación bajo la fuerte presión que Estados Unidos ejerce desde la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses.

Delcy Rodríguez “anda con una pistola aquí en la sien, eso no se debe de ignorar (...) Estamos maniatados”, dijo a la AFP Carmen Montes, una jubilada de 70 años que acudió a la concentración que reunió a puñados de militantes en el centro de Caracas y el 23 de Enero, un antiguo bastión del chavismo.

Con un tatuaje de John Lennon en un brazo y un pañuelo rojo en el cuello, Montes indicó que tras los terremotos del 24 de junio que dejan más de 5.500 muertos, el país está en un momento de “dolor”, pero asegura que el gobierno “está poniendo el todo por el todo” para la recuperación de las zonas dañadas.

Noel Urbina, un empleado público de 45 años, aseguró por su parte, que muchos chavistas sienten una “inquietud muy fuerte, una indignación muy fuerte” porque luego de “la invasión” estadounidense recibieron a “los verdugos” , en alusión a la ayuda desplegada por la administración del presidente Donald Trump en la zona de desastre.

Lamentó que el gobierno de Rodríguez haya recibido con “con bombos y platillos, con abrazos”, a Estados Unidos. Son “quienes asesinaron venezolanos, a quienes nos invadieron”, agregó este hombre que se definiño como un “chavista radical”, al recordar los bombardeos que dejaron un centenar de muertos el 3 de enero durante la captura de Maduro.

“El Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, poco a poco está tomando espacios aquí en Venezuela”, se quejó Urbina.

“¿Cómo vamos a negociar con una gente en el exterior que promovieron aquí guaridas, que promovieron invasiones?”, indicó Urbina sobre el diálogo con la oposición.

En caso de llegar a una elección, el chavismo radical no tiene candidato, advirtió. “Con mucha responsabilidad, yo podría decir que no apoyan a Delcy” Rodríguez, remató.