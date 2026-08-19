Una escolar de 15 años falleció y su padre, Roger Callata Yucra (53), resultó gravemente herido tras ser embestidos por una minivan de la empresa Kantuta en el kilómetro 4 de la carretera Coata-Juliaca, en el sector Canchi Chico.

El trágico accidente ocurrió la mañana del martes cuando el padre trasladaba a su hija en motocicleta hacia su centro educativo.

Tras el impacto, agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román auxiliaron a las víctimas y las trasladaron de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. Horas más tarde, lamentablemente, se confirmó el deceso de la menor, identificada con las iniciales Noria C.Y.

Efectivos de la Policía Nacional y el fiscal de turno asumieron las investigaciones para esclarecer las responsabilidades del conductor de la unidad, Alexi Jhoel C.P. En medio de desgarradoras escenas de dolor, los familiares exigieron una exhaustiva investigación y denunciaron que el vehículo arrastró a los ocupantes de la motocicleta por varios metros.