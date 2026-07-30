La carrera electoral hacia la Municipalidad Distrital de La Esperanza (MDLE) está enfrentando a once candidatos de diversas agrupaciones políticas. Sin embargo, dos listas están llamando la atención del electorado esperancino porque tienen como competidores al hijo y al hermano del fallecido exalcalde Daniel Marcelo Jacinto.

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Apelan a su memoria

Daniel Marcelo murió en octubre de 2024 tras batallar contra una severa afección pulmonar. Su sorpresiva partida dejó un vacío de liderazgo en La Esperanza, distrito que administró durante tres periodos consecutivos: 2007-2010, 2011-2014 y 2015-2018.

Además, tras dejar la comuna esperancina, postuló y ganó la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Su gestión inició en 2019 y terminó abruptamente al año siguiente, cuando fue suspendido de sus funciones por una sentencia condenatoria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la medida y regresó a la MPT en diciembre de 2022, pero por menos de un mes.

Ahora, dos de sus familiares buscan capitalizar su memoria y el arraigo político que dejó la exautoridad edil.

Uno es Dany Daniel Marcelo Cruz, hijo del exburgomaestre que inscribió su candidatura a la comuna de La Esperanza por el partido Fe en el Perú. Él es ingeniero y busca canalizar el voto que en su momento catapultó a su progenitor como el alcalde que más periodos gobernó en la historia del distrito esperancino.

Marcelo vuelve

El rival directo de Dany es su tío, Víctor Josué Marcelo Jacinto. Él busca emular lo hecho por su hermano y por ello registró su candidatura por el partido Avanza País, agrupación en la que Daniel Marcelo también se afilió tras dejar Alianza para el Progreso (APP).

Fuentes del partido del tren indicaron que Víctor, con la finalidad de atraer la votación de los simpatizantes del exalcalde, estaría usando la frase “Marcelo vuelve”, expresión que usó en su momento Daniel para ser reelegido en el municipio de La Esperanza.