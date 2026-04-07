El Gobierno Regional de Ica, a través de sus principales funcionarios, estuvo presente con gran fervor en las festividades en honor al Santo Patrón Señor de Luren, una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.

La delegación oficial fue encabezada por el Mag. Roberto López, Gerente de Desarrollo Social, y el Mag. José Huamán, Director Regional de Educación, quienes participaron activamente en los actos protocolares y religiosos.

Masiva devoción

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la trascendental importancia de mantener vivas las tradiciones culturales y religiosas que, más allá de su valor espiritual, refuerzan la identidad y unidad de los habitantes de Ica.

En sus discursos, resaltaron cómo estas festividades no solo sirven para rendir homenaje al Santo Patrón, sino también para fortalecer los lazos de la comunidad y promover un sentimiento de pertenencia y orgullo regional.

El gesto de participación del Gobierno Regional va más allá de la devoción personal. Se trata de un reconocimiento oficial a la figura del Señor de Luren, quien ha sido un símbolo de guía, fortaleza y esperanza para los iqueños, especialmente a lo largo de los siglos y tras los numerosos desafíos que la ciudad ha enfrentado con resiliencia.

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