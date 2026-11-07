Una salida que pudo terminar en tragedia. Dos escolares que estaban de regreso a la ciudad resultaron, gravemente, heridas al sufrir un accidente de tránsito a la altura del intercambio vial de Chincha, kilómetro 185 de la Panamericana Sur. Ellas viajaban en un mototaxi y registraron en celular el momento en el que ocurre el fuerte impacto contra una camioneta que estaba estacionada en la berma.

Brutal accidente

Las menores, llevaban prendas de vestir de la Institución Educativa Santa Ana, y al parecer regresaban de la zona de playa cuando ocurre el hecho vial, aproximadamente, a las 9 de la noche del jueves último. Una de las escolares iba en el asiento del pasajero, y la otra acompañaba al conductor, venían con la música a todo volumen, cantando y grabando el recorrido, sin imaginar que estaban por captar el momento del choque.

El mototaxi, conducido por un hombre de 25 años, transitaba de sur a norte en aparente exceso de velocidad. La grabación muestra como empotra, sin realizar maniobra evasiva, contra la camioneta que había estacionado en la zona para realizar un transbordo de pasajeros. Después del choque se escucha el lamento de una de las menores. “No me puedo bajar, me duele la pierna, me duele la pierna. Bájenme”, clama.

Las personas que se encontraban en la zona intentaron sacar al mototaxista y a la menor que estaba a su lado. Ambos tenían lesiones diversas en el cuerpo, y permanecían atrapados en la cabina, solicitando ayuda. La menor tenía fractura en la pierna, no podía moverse pese a ser rescatada. El chofer también fue sacado para ser conducido de emergencia al establecimiento de salud. La otra alumna, aunque sufrió contusiones, podía moverse.

Según información oficial, las dos menores no registran ingreso a la mencionada institución educativa. Es decir que salieron de sus casas con la vestimenta escolar, pero no para estudiar, sino para irse de paseo. La fuente consultada por este medio indica que al advertirse la ausencia de las alumnas -en el salón de cuarto año de nivel secundaria- se dio cuenta a sus apoderados, para las acciones que correspondan.

EL DATO: En la zona el conductor de la mototaxi fue increpado por conducir en exceso de velocidad, “mano pero como te vas a clavar, si estás viendo la camioneta”, le dijeron. El caso permanece en investigación a cargo de la policía.

LA CIFRA: 15 años tienen las menores que resultaron heridas por el aparatoso hecho vial.

Motociclista herida

En tanto, una mujer que labora como analista de crédito sufrió un accidente de tránsito en la intersección de la av. Pedro Moreno con José Faustino Sánchez Carrión, en Chincha Alta.

El hecho vial ocurrió ayer al promediar las 12:30 horas. La fémina estaba a bordo de la motocicleta de placa de rodaje 9737-9Y, y por causas que están en proceso de investigación cae, y es víctima de atropello.

La llanta delantera del tráiler de placa V8E-704 pasó por encima de la pierna izquierda de la trabajadora. Personal policial con apoyo de serenazgo de Chincha realizaron el traslado de la agraviada al servicio de emergencia del hospital San José. En tanto, el conductor y el vehículo pesado fueron puestos a disposición de la comisaría para las diligencias de ley.

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