Un trágico accidente de tránsito se registró en la avenida Fermín Tangüis, a la altura del Cementerio Mapfre, en la provincia de Pisco, donde el conductor de una motocicleta lineal perdió la vida tras sufrir un despiste. La unidad, marca Italika de color negro con verde y con placa de rodaje 9727-3Y, quedó a un costado de la vía luego del fatal accidente.

Muerte violenta

De acuerdo con la información preliminar, el motociclista falleció en el lugar producto del fuerte impacto ya que habría cerrado en el pase por una camioneta azul que iba a excesiva velocidad, provocando que el joven identificado como Jonael Elías Felipa Ramos se despiste y caiga brutalmente al pavimento, que le causó la muerte en la misma zona del siniestro vial.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo acudieron de inmediato al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Asimismo, se aguardó la llegada de representantes del Ministerio Público para las diligencias de ley y ordenaron el levantamiento del cadáver.

Será el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, el encargado de continuar con las investigaciones para determinar las causas exactas del despiste.

Cabe señalar que, en lo que va del año 2026, van 52 muertes violentas por accidentes de tránsito en la región Ica, según el Reunis del Sinadef.

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