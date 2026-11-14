En la región Ica, los distritos de Chincha Alta, Parcona, La Tinguiña y Salas figuran entre las zonas de la región Ica donde se registra una importante incidencia de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Alto índice de violencia

Así lo señaló Cecilia Bardales Vicuña, responsable del Centro de Emergencia Mujer (CEM) Ica, quien informó que más de 6,000 casos fueron atendidos por estos servicios en la región. Precisó que las denuncias comprenden distintas modalidades de agresión, principalmente violencia psicológica, física y sexual, y advirtió que esta problemática continúa siendo uno de los delitos de mayor incidencia.

Ante este panorama, la funcionaria indicó que vienen abordando la problemática en espacios de coordinación, junto con diversas autoridades. Estas acciones buscan fortalecer las estrategias de prevención, generar alianzas institucionales y promover que la ciudadanía pueda reconocer las señales de violencia para intervenir oportunamente y ayudar a las víctimas.

Bardales advirtió que esta problemática alcanza a mujeres de todas las edades, así como a niñas, niños y adolescentes, mostrando especial preocupación por los casos de violencia sexual contra menores. “La violencia no solamente es a la mujer en todas sus etapas de vida, también hay violencia a niños, niñas y adolescentes”, manifestó.

Otro aspecto que preocupa al CEM es la atención que reciben las víctimas cuando acuden a denunciar. Bardales reconoció que todavía existen dificultades en algunas comisarías, donde se presentarían situaciones de revictimización debido al trato y al desconocimiento de los protocolos. “Una víctima ha tenido que tener mucho valor para animarse a denunciar, entonces llega con mucho temor también”, señaló.

Frente a esta situación, explicó que vienen desarrollando talleres de capacitación dirigidos a efectivos policiales en diferentes provincias y distritos, debido a la constante rotación del personal. El objetivo es garantizar una atención empática, evitar que las víctimas vuelvan a ser vulneradas y facilitar su acceso a la justicia. “Buscamos que todos tengan conocimiento de los protocolos, de cómo debemos atender a una víctima con confianza, con empatía y sensibilización”, precisó.

Bardales también cuestionó la normalización del acoso callejero y los comentarios de contenido sexual en espacios públicos, especialmente cuando afectan a mujeres y adolescentes. “Eso no debemos normalizar. Eso ya es violencia, eso es acoso callejero”, enfatizó, al recordar que todas las personas tienen derecho a transitar sin temor a ser hostigadas o sentirse vulneradas.

Finalmente, la responsable del CEM hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia y no guardar silencio frente a estas situaciones. Asimismo, invitó a sumarse a la campaña preventiva “Observa, escucha y actúa”. “No seamos indiferentes, no seamos cómplices. Si saben de un tema de violencia, denuncien o informen a Línea 100 para nosotros intervenir oportunamente”, concluyó.

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