Diversas organizaciones sociales de la región Ica convocaron a un foro público para exigir a las nuevas autoridades regionales y municipales que incorporen en sus próximas gestiones, políticas concretas de protección a las mujeres, atención a las personas con discapacidad y construcción de una Casa de Refugio para víctimas de violencia familiar y de género.

Serie de demandas públicas

La iniciativa es impulsada por la Coordinadora Regional Ica, integrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Entre las instituciones organizadoras destaca la Asociación Regional de Periodistas del Perú (ARPP), representada por su presidente, Carlos Caldas Pozo.

La agenda contempla tres demandas centrales. La primera está relacionada con la implementación de políticas públicas con enfoque de género, mediante programas regionales y municipales orientados a reducir las desigualdades socioeconómicas y prevenir la discriminación. La segunda comprende mejorar las condiciones de accesibilidad urbana, promover oportunidades de integración laboral y garantizar presupuesto para la atención integral de las personas con discapacidad.

El tercer planteamiento está referido a la construcción y equipamiento de una Casa de Refugio Temporal, que permita brindar protección a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, mediante alojamiento seguro y asistencia psicológica, legal y social.

Las voceras de las instituciones organizadoras, Marina Mendoza, Nelly Palma y Doraliza Torres, señalaron la necesidad de que las autoridades electas asuman compromisos concretos frente a estas demandas.

“Es momento de que las autoridades asuman compromisos formales e incorporen estas demandas en sus planes de gestión municipal y regional. La protección de las mujeres y la inclusión real de las personas con discapacidad no pueden seguir postergándose”, manifestaron.

La actividad se desarrollará el sábado 21 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Ica. La convocatoria está dirigida a las nuevas autoridades electas, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general, quienes podrán participar en el debate y conocer los planteamientos de las organizaciones convocantes.

Una demanda pendiente desde el 2018

Uno de los principales reclamos que será expuesto durante el foro es la falta de una Casa de Refugio Temporal para mujeres víctimas de violencia en la región Ica, una iniciativa que lleva varios años siendo solicitada por organizaciones sociales y gremios profesionales, sin que hasta el momento se haya concretado su implementación.

Los antecedentes de esta exigencia se remontan a abril y mayo de 2018, cuando la Asociación Regional de Periodistas del Perú y otras organizaciones profesionales remitieron documentos a diferentes autoridades para solicitar la ejecución del proyecto. Entre los destinatarios estuvieron el entonces alcalde de Parcona, José Gálvez Chávez; el exalcalde provincial de Ica, Javier Cornejo Ventura; el exalcalde de La Tinguiña, Carlos Reyes Roque, y el entonces gobernador regional, Fernando Cillóniz Benavides.

Los pedidos se sustentaron en la Ley N.° 30364, promulgada en noviembre de 2015, que establece responsabilidades para los gobiernos regionales y locales en la formulación de políticas y ejecución de programas destinados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluyendo la implementación de hogares de refugio temporal.

Más de 5 mil casos de violencia

La preocupación de las organizaciones sociales también está relacionada con las cifras de violencia reportadas en la región. Según los datos proporcionados del programa nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta septiembre de 2026 se habían registrado más de 5 mil casos de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres e integrantes del grupo familiar en la región Ica.

Asimismo, se reportaron 10 casos con características de feminicidio en las provincias de Ica, Chincha, Nasca y Pisco, además de ocho casos de tentativa de feminicidio en estas mismas jurisdicciones.

El foro pretende poner nuevamente en discusión una problemática que lleva años sin una solución concreta y trasladar estas exigencias a las autoridades que conducirán los gobiernos locales y regionales durante el próximo periodo de gestión 2070 - 2030.

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