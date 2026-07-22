Diversas organizaciones sociales, colectivos de mujeres, gremios profesionales y representantes de la sociedad civil de la región Ica expresaron su preocupación por lo que califican como un progresivo abandono de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de la violencia contra la mujer, al tiempo que exigieron la inmediata reactivación del proyecto de construcción de una Casa Refugio para víctimas de violencia familiar.

Indiferencia de autoridades

A través del Comunicado Público N.° 01-21-07-2026, las organizaciones manifestaron que la falta de acciones concretas por parte de las autoridades locales y regionales ha dejado en situación de vulnerabilidad a miles de mujeres y familias que requieren mecanismos de protección frente a la violencia de género.

En el pronunciamiento sostienen que, pese al incremento de los casos de violencia y feminicidio registrados en la región durante los últimos años, las políticas de prevención han perdido prioridad dentro de la agenda pública. “La falta de voluntad política no solo invisibiliza una problemática urgente, sino que vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de las víctimas”, señala el documento.

Las organizaciones denunciaron que uno de los principales problemas es la falta de asignación presupuestal para programas de igualdad de género, así como la débil articulación entre las instituciones encargadas de atender los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Asimismo, cuestionaron la paralización del proyecto de la Casa Refugio para Mujeres, una infraestructura considerada fundamental para brindar protección temporal a víctimas de violencia extrema y a sus hijos.

“La construcción e implementación del albergue temporal sigue siendo una promesa incumplida. Esta omisión priva a las víctimas de violencia extrema y a sus hijos e hijas de un refugio vital para resguardar sus vidas”, precisa el comunicado.

Frente a esta situación, exigieron a las autoridades regionales y municipales garantizar presupuesto para reactivar las políticas de igualdad de género, presentar un cronograma público para la construcción de la Casa Refugio y convocar una mesa de trabajo con participación de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos.

“No toleraremos más discursos vacíos ni compromisos de papel mientras las vidas de las mujeres siguen en riesgo. La protección de los derechos de las mujeres es una obligación legal y moral, no una opción priorizada según la coyuntura política”, enfatiza el comunicado.

La comisión organizadora de este pronunciamiento está integrada por la Asociación Regional de Periodistas del Perú, la Federación de Mujeres de Ica, la Asociación de Mujeres de Parcona, la Red Regional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Ica, la Coordinadora de Defensa de Poblaciones Vulnerables y diversos colegios profesionales.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información presentada por los promotores de la iniciativa, desde el año 2018 se remitieron oficios y memoriales a diversas autoridades municipales y regionales solicitando la creación de este espacio de protección.

Entre las autoridades que recibieron la propuesta figuran el entonces gobernador regional Fernando Cillóniz, los exalcaldes José Gálvez, Javier Cornejo, Carlos Reyes Roque y la exalcaldesa provincial Emma Mejía Venegas.

En enero de 2019 la solicitud fue reiterada ante la Municipalidad Provincial de Ica y, durante el proceso del Presupuesto Participativo 2020, la construcción de la Casa Refugio fue incluida entre las prioridades de inversión. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a ejecutarse.

Según los impulsores de la propuesta, hasta la fecha ni siquiera existe un terreno oficialmente asignado para la futura infraestructura.

Cifras reflejan la gravedad del problema

Según registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la región Ica ha registrado al menos 41 feminicidios y 123 tentativas de feminicidio durante la última década. Solo en 2024 se reportaron nueve feminicidios, la cifra más alta registrada en los últimos diez años en la región.

Asimismo, durante el año 2025 se contabilizaron 5.758 denuncias por violencia física, psicológica y sexual, además de 15 tentativas de feminicidio y cuatro feminicidios ocurridos en las provincias de Ica y Chincha.

Las modalidades de los crímenes incluyen ataques con arma blanca, estrangulamientos, disparos de arma de fuego, golpes múltiples y atropellos. En varios de estos casos, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores o contaban con medidas de protección.

En tanto, el presidente de la Asociación Regional de Periodistas del Perú, Carlos Caldas Pozo, uno de los principales impulsores del proyecto, sostuvo que la creación de la Casa Refugio no requiere una inversión de gran magnitud, sino voluntad política para destinar un terreno y gestionar su implementación.

Según explicó, desde hace varios años se vienen realizando reuniones con autoridades, organizaciones sociales y colegios profesionales para impulsar la iniciativa, sin obtener resultados concretos.

Indicó además que tanto el Gobierno Regional de Ica como diversas municipalidades cuentan con terrenos que podrían destinarse al proyecto mediante convenios interinstitucionales.

Las organizaciones recordaron finalmente que la creación de hogares de refugio temporal está respaldada por la Ley N.° 28236, promulgada en 2004; la Ley N.° 30364, aprobada en 2015 para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; y la Ley N.° 31621, vigente desde 2022, que establece la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales en la implementación y gestión de estos servicios de protección temporal.

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