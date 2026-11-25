Con un llamado a reducir la desigualdad de oportunidades y promover un crecimiento económico que beneficie a todos los peruanos, IPAE Acción Empresarial inauguró la 64.ª edición de CADE Ejecutivos 2026, encuentro que se desarrolla del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, región Cusco.

Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, el foro reúne a empresarios, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil para debatir las prioridades del desarrollo económico y social del país.

El encuentro tiene como sede el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi.

Gonzalo Galdos pide reducir la desigualdad de oportunidades en el Perú

Durante la ceremonia de inauguración, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, cuestionó que el Perú, pese a su riqueza y potencial económico, todavía no haya conseguido garantizar condiciones de vida dignas e igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.

El representante empresarial destacó que el país ha logrado desarrollar empresas capaces de competir internacionalmente, pero aún enfrenta desafíos para que toda la población acceda a oportunidades de progreso.

“No podemos acostumbrarnos -y menos resignarnos- a que la desigualdad de oportunidades sea una característica de nuestra identidad nacional”, manifestó Galdos.

Asimismo, exhortó al sector empresarial a reflexionar sobre su responsabilidad frente a los desafíos del país y la necesidad de establecer objetivos comunes que trasciendan las diferencias.

Rolando Arellano plantea un crecimiento económico que beneficie a todos

Por su parte, Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026 y fundador de Arellano Consultoría para Crecer, sostuvo que las diferencias en el acceso a oportunidades afectan la estabilidad del país y sus posibilidades de desarrollo.

“Un país con grandes diferencias de oportunidades será siempre un país inestable: y la inestabilidad perjudica siempre a todos, incluso a los que más pueden progresar”, destacó.

El especialista explicó que esta edición del encuentro empresarial contempla tres propósitos:

Identificar oportunidades para alcanzar un desarrollo justo y rentable.

Conocer los recursos disponibles para aprovechar esas oportunidades.

Establecer relaciones de colaboración que permitan concretar las iniciativas.

Arellano también señaló que el lema “Unidos para Avanzar” busca promover tanto la cooperación para acelerar el crecimiento como la participación de todos los sectores de la población en sus beneficios.

VIDAWASI destaca importancia de garantizar el acceso a la salud infantil

Jesús Dongo, fundador y presidente de la Asociación VIDAWASI Perú, coincidió en la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo que contemple el bienestar de las personas.

El representante de la organización destacó la importancia de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud infantil, especialmente entre las poblaciones que residen fuera de las grandes ciudades.

Recordó que uno de los objetivos de VIDAWASI Perú es “unir nuestro país para que la vida de nuestros niños no dependa del lugar de procedencia”.

CADE Ejecutivos 2026 reúne a más de 60 líderes nacionales e internacionales

Según IPAE Acción Empresarial, la programación de esta edición contempla la participación de más de 60 líderes nacionales e internacionales con experiencia en economía, inversión, desarrollo regional, tecnología, gestión pública y articulación empresarial.

Durante las tres jornadas, las sesiones estarán orientadas por cuatro ejes temáticos:

La necesidad de unirnos.

Crecer desde las regiones.

Crecer en el mundo global.

Avanzar unidos.

La agenda busca fortalecer la articulación entre el Estado, las empresas, las regiones, la academia y la sociedad civil para promover iniciativas que contribuyan al desarrollo del Perú.