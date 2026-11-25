La feria gastronómica Perú, Mucho Gusto Ayacucho 2026 se realizará del sábado 5 al lunes 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Canaán, con la participación de 55 expositores procedentes de 19 regiones del país.

El evento, organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), en colaboración con el Gobierno Regional de Ayacucho, tendrá ingreso libre y atenderá de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Promperú proyecta recibir a 40 mil visitantes y generar un movimiento económico de S/2,5 millones en actividades relacionadas con la gastronomía, el turismo, el transporte y el comercio.

¿Qué platos se ofrecerán en Perú, Mucho Gusto Ayacucho 2026?

La oferta gastronómica incluirá platos típicos como el puca picante ayacuchano, el rocoto relleno arequipeño, la pachamanca de Junín y especialidades de la Amazonía.

Una de las novedades será el espacio dedicado a la panadería tradicional ayacuchana, donde maestros panaderos realizarán demostraciones de la preparación del pan chapla, el pan wawa y los bizcochuelos huamanguinos.

Los asistentes también podrán participar en degustaciones y experiencias sensoriales para conocer distintas variedades de café, cacao y tuna, así como la diversidad de papas nativas y tubérculos altoandinos.

Feria gastronómica estará inspirada en el retablo ayacuchano

Bajo el concepto “Sabores con historia”, la feria incorporará elementos visuales inspirados en los retablos ayacuchanos, las tablas de Sarhua y los textiles andinos.

En la zona de artesanía, los visitantes podrán observar el proceso de elaboración de retablos y pintura de tablas de Sarhua.

Asimismo, el espacio de cocina en vivo ofrecerá seis experiencias diarias relacionadas con la gastronomía huamanguina, la cocina de comunidades nativas, la elaboración de quesos andinos y la producción de café y cacao.

Perú, Mucho Gusto Ayacucho 2026: artistas y programación musical

La feria contará con cuatro escenarios y presentaciones de artistas como Uchpa, Milena Warthon, Max Castro, Trémolo y Diosdado Gaitán Castro, entre otros representantes de diferentes géneros musicales.

Además del escenario principal, las zonas de panadería, artesanía y productos regionales tendrán espectáculos musicales durante las tres jornadas.

La programación también contempla el espectáculo “Ayacucho: herencia viva”, que combinará las tradiciones musicales de Quinua, Víctor Fajardo y Puquio con sonidos contemporáneos.

Perú, Mucho Gusto Ayacucho promoverá el consumo responsable

Promperú instalará estaciones para la segregación de residuos, gestionará el aceite de cocina utilizado y promoverá el uso de utensilios biodegradables entre los expositores.

La organización también medirá la huella de carbono del evento para orientar acciones de reducción y compensación del impacto ambiental.

La feria se desarrollará en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Batalla de Ayacucho y busca contribuir a la promoción de la gastronomía, la cultura y el turismo regional.