¿Qué hay detrás de una buena taza de café? Además de la calidad del grano, el tostado es uno de los procesos determinantes para desarrollar sus aromas y sabores. En reconocimiento a este oficio, el distrito de Villa Rica, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, reunirá a 21 especialistas que competirán por convertirse en el mejor tostador de café del Perú.

El Cuarto Campeonato Nacional de Tostadores 2026 – The Best Peruvian Roaster se desarrollará este 21 y 22 de noviembre con la participación de representantes de Lima, Cusco, Jaén (Cajamarca), Huancavelica y Villa Rica (Pasco).

Durante las dos jornadas, los competidores pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades ante seis jueces nacionales e internacionales.

¿Cómo se elegirá al mejor tostador de café del Perú?

Alex Rodas Moali, fundador y CEO de Moali Laboratorio y Tostaduría de Café, empresa organizadora del certamen, explicó que todos los participantes competirán bajo las mismas condiciones.

Los especialistas utilizarán granos de café de la finca Vidurrizaga Estate y del productor Bruno Cáceres, así como máquinas tostadoras con las mismas características.

De los 21 participantes, seis clasificarán a la etapa final, en la que se definirán los tres primeros puestos del campeonato.

El ganador recibirá una tostadora de laboratorio Link, equipo que permite analizar pequeñas muestras de café antes de procesar mayores volúmenes. El segundo lugar obtendrá un instrumento para el control de calidad del café.

¿Por qué el tostado es importante para la calidad del café?

El tostado es una etapa fundamental de la cadena productiva del café, debido a que permite desarrollar las características sensoriales del grano.

“El tostador es el intérprete de todo el trabajo que realiza el productor en el campo”, explicó Rodas Moali, especialista en tueste y catador de cafés de especialidad.

Durante la competencia, los participantes deberán analizar las características del café verde, diseñar un perfil de tostado y demostrar que pueden desarrollar los aromas y sabores previstos.

El jurado internacional estará integrado por los colombianos Gonzalo Mancilla, Juan José Arizábal y Juan Sebastián Gómez. Por el Perú participarán John Jiménez, campeón nacional de catadores 2025; Anggela Sara, empresaria y jueza internacional de café; y Alex Rodas.

Villa Rica busca fortalecer la industria del café peruano

El Campeonato Nacional de Tostadores nació en 2023 por iniciativa de Alex Rodas Moali y Liz Dimas Navarro, quienes identificaron la necesidad de promover la profesionalización de este oficio y generar un mayor valor agregado al café peruano.

Las dos primeras ediciones fueron ganadas por Michael Barriga, representante de Lima, mientras que en 2025 el título quedó en manos de Jefer Guzmán, natural de Villa Rica.

Además de fomentar el intercambio de conocimientos entre especialistas, el evento busca dinamizar el turismo y generar oportunidades comerciales para productores, fabricantes de maquinaria y otros negocios vinculados al sector cafetalero.

Procesar café en su lugar de origen genera oportunidades económicas

Según sus representantes, Moali procesa alrededor de 20 mil kilos de café al año, provenientes de unos 250 caficultores de Villa Rica, Oxapampa, Chanchamayo y Huancavelica.

Liz Dimas Navarro, gerente administrativa de la empresa, destacó que procesar el café en su lugar de origen permite a los productores comercializarlo como un producto terminado y no únicamente como materia prima.

La cuarta edición del campeonato cuenta con el patrocinio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Maquinarias HGH, además del auspicio de empresas vinculadas al sector.