El consumo de panetón en el Perú continúa siendo uno de los protagonistas de la campaña navideña. Durante diciembre de 2026, se proyecta la venta de aproximadamente 28 millones de panetones, lo que generaría un movimiento comercial cercano a los 670 millones de soles, según estimaciones de Perú Bakery Team.

Estas cifras fueron difundidas en el marco de la presentación del documental “La Revolución del Panettone Peruano”, una producción audiovisual que explora el potencial comercial de este producto y las oportunidades de incorporar ingredientes nacionales en su elaboración.

Campaña navideña 2026: ¿cuántos panetones se venderían en Perú?

De acuerdo con las proyecciones de Perú Bakery Team, durante toda la campaña navideña de 2026 se comercializarían entre 34 y 37 millones de unidades de panetón.

Asimismo, se estima que diciembre concentraría entre el 75 % y el 80 % del volumen de ventas de la temporada.

Considerando un precio promedio estimado de S/24 por unidad, las ventas durante el último mes del año oscilarían entre los S/624 millones y S/720 millones.

Las proyecciones se elaboraron tomando como referencia cifras sectoriales de 2025, aunque los datos disponibles no permiten diferenciar con precisión las ventas formales de las informales.

¿Cuáles son las ciudades que más consumen panetón en Perú?

Además de Lima, entre las ciudades identificadas por Perú Bakery Team como importantes mercados de consumo de panetón figuran Trujillo, Chiclayo y Piura, en el norte del país, así como Arequipa y Cusco, en el sur.

Si bien el panetón clásico mantiene su arraigo entre las familias peruanas, ingredientes como el chocolate, el maíz morado, el cacao, el café y el aguaymanto representan oportunidades para diversificar la oferta e incorporar un sello nacional.

“La Revolución del Panettone Peruano”: documental busca impulsar la identidad nacional

El documental, de aproximadamente 50 minutos de duración, es liderado por Jorge Morales Fhon, fundador de Perú Bakery Team, y busca promover la elaboración de un producto que combine la técnica italiana con la biodiversidad peruana.

La producción audiovisual recoge la experiencia del equipo que representó al Perú en el PWC 2025, donde recibió el reconocimiento internacional “Polin Energy Efficiency Award”.

También cuenta con la participación de Marín Astocondor, Luis La Rosa, Piero Linares, Giovanna Chen, campeona mundial del PWC 2025, y Davide Malizia, seis veces campeón mundial de pastelería, según los realizadores.

“Querer mucho a tu país también significa mirarlo de frente y decirle: ‘Podemos hacerlo mejor’”, expresó Morales.

Exportaciones peruanas de panetón alcanzaron los US$7,2 millones

Entre enero y octubre de 2025, el Perú exportó alrededor de 7,2 millones de dólares en panetones, según cifras del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), citadas por los responsables del documental.

Estados Unidos y Chile lideraron los envíos, mientras que Japón y España también figuraron entre los mercados de destino.

El desafío, según Morales, consiste en ampliar el público internacional mediante productos que respeten la tradición italiana e incorporen sabores representativos del Perú.

¿Cuándo se estrena el documental sobre el panetón peruano?

“La Revolución del Panettone Peruano” fue presentado durante el evento Nova Conecta 2026, con la participación de especialistas nacionales y extranjeros.

La producción, respaldada por Aline Professional y Grupo Nova, tiene previsto su estreno en cines durante noviembre. Asimismo, desde el jueves 26 de noviembre, se difundirán fragmentos del documental en las redes sociales y el canal de YouTube de Perú Bakery Team.