El pisco peruano suma nuevos reconocimientos en el extranjero. La bodega iqueña Yanquiza obtuvo una medalla de oro en el London Spirits Competition 2026, en Reino Unido, así como las distinciones Gran Oro y Oro en los Argentina Spirits Awards 2026, según informó la empresa.

Giuliana Hernández-Velsor, representante de la cuarta generación de la familia propietaria de la bodega, anunció los reconocimientos que se suman a otros galardones obtenidos en competencias nacionales y estadounidenses.

La empresa, cuya tradición familiar se remonta a 1930, desarrolla destilados artesanales elaborados a partir de distintas variedades de uvas pisqueras.

Argentina Spirits Awards 2026: ¿qué piscos peruanos obtuvieron medallas Gran Oro?

En la edición 2026 de los Argentina Spirits Awards, las bebidas peruanas obtuvieron un total de 48 medallas, de las cuales 16 correspondieron a la categoría Gran Oro. Entre los destilados distinguidos con este reconocimiento figura el pisco Acholado de la bodega iqueña Yanquiza.

La lista de piscos peruanos galardonados con medallas Gran Oro está conformada por:

Pisco Mosto Verde Italia – D’Salvatierra Blend’s.

Pisco Puro Quebranta – La Piskera.

Pisco Mosto Verde Quebranta – Las Gaona.

Pisco Puro Italia – Vitivinícola Luján.

Pisco Puro Uvina – Majuelo.

Pisco Acholado – Viña de los Campos.

Pisco Puro Acholado – Yanquiza.

Pisco Mosto Verde Italia – Qolqa Viñas Toro Muerto.

Pisco Mosto Verde Negra Criolla – Qolqa Viñas Toro Muerto.

Pisco Moscatel Ocoña – Viñas Toro Muerto.

Pisco Puro Torontel – Viñas Toro Muerto.

Pisco Puro Italia – Estela.

Pisco Puro Italia – Cepa Inka.

Pisco Mosto Verde Italia – Viña de los Campos.

Pisco Puro Quebranta Don Bernabé – Santa María Magdalena.

Pisco Puro Acholado – Santa María Magdalena.

Los reconocimientos ponen de relieve la diversidad de las uvas pisqueras y las técnicas de producción del destilado peruano, que continúa sumando distinciones en competencias internacionales.

Pisco Yanquiza obtiene medallas en Argentina y Reino Unido

En la tercera edición de los Argentina Spirits Awards 2026, realizada en Mendoza, la bodega informó que su pisco Acholado recibió la medalla Gran Oro, mientras que su Quebranta obtuvo una medalla de oro.

Asimismo, su pisco Italia fue reconocido con una medalla de oro en el London Spirits Competition 2026, según consta en el registro oficial de ganadores del certamen británico.

Estos galardones se suman a la medalla de plata obtenida por su pisco Quebranta en el New York International Spirits Competition 2025, donde, según la empresa, alcanzó una calificación de 93 puntos.

¿Qué premios ha ganado el pisco Yanquiza?

Entre los reconocimientos anunciados por la bodega familiar figuran cinco medallas obtenidas en cuatro competencias nacionales e internacionales.

Competencia Tipo de pisco Medalla Argentina Spirits Awards 2026 Acholado 🥇 Gran Oro Argentina Spirits Awards 2026 Quebranta 🥇 Oro London Spirits Competition 2026 Italia 🥇 Oro Concurso Nacional del Pisco Mosto Verde Quebranta 🥇 Oro New York International Spirits Competition 2025 Quebranta 🥈 Plata

“Priorizamos la excelencia artesanal, la identidad y la exclusividad por encima del volumen de producción. Estos reconocimientos nos motivan a ofrecer lo mejor en cada una de nuestras etiquetas”, comentó Hernández-Velsor.

Una tradición pisquera de cuatro generaciones en Ica

La bodega Yanquiza, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, en Ica, mantiene una tradición familiar vinculada a la producción de pisco desde 1930.

La empresa utiliza alambiques de cobre tradicionales para la destilación de sus productos y desarrolla su producción en pequeños lotes, aprovechando las características geográficas y climáticas del desierto iqueño.

Su modelo de negocio está orientado al segmento de destilados de alta gama y a la internacionalización de sus productos.



