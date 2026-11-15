La cultura de un pueblo se reconoce cuando uno se sienta a la mesa. Está ahí la comensalidad, las recetas, las formas de cocinar y esa manera tan única de hacer de la comida una parte importante de la vida cotidiana.

La cocina española tiene varios adeptos en nuestro país, pero no es sencillo encontrar un buen lugar donde disfrutarla. Donde Felipe ha sabido armar una acogedora “tasquita” en plena Av. Caminos del Inca, donde beber buen vino, degustar un sabroso bocado y pasar un momento agradable se combinan a la perfección. En la carta, la cocina de los inmigrantes españoles se cruza con algunos platos locales. Sea cual fuese la opción, hay buen producto y se nota.

Llegamos hace un tiempo por recomendación de unos amigos, y hemos vuelto cada vez que el tiempo lo permite para reencontrarnos con esos sabores que tantos recuerdos nos traen.

Abrieron sus puertas en el 2018 cuando habilitaron un espacio para un comedor adyacente a su tienda de vinos. Catas van, piqueos vienen, y el éxito de la comida hizo inminente la ampliación. Fue difícil sortear la pandemia, pero poco a poco se han ganado un lugar en el corazón de los comensales de la zona que los visitan asiduamente, y muchos más que llegan de varias partes de la ciudad.

La carta es variada, pero la propuesta de sabores españoles se consolida día a día. Felipe Salas está a la cabeza, y va haciendo cambios de carta interesantes de tanto en tanto. Un refugio de barrio, conocido por comensales asiduos, de escala doméstica y trato cercano.

Tienen una de las mejores tortillas españolas de la ciudad, jugosa en el centro, hecha con papas cortadas finamente, cebolla blanca pochada en aceite de oliva y huevos de gallinas libres doble yema. Viene en varias presentaciones: clásica, riojana (con chistorra), en matrimonio con callos a la madrileña o con carrillera de ternera.

Intentamos que nuestras visitas sean en grupo, porque los platos son contundentes y provoca pedir varias cosas. La carta de piqueos incluye pulpo a la gallega, boquerones, muy buenos, huevos rotos, calamares fritos y chistorra con patatas bravas. Si lo suyo es el jamón ibérico, y los quesos, hay también varias tablas para degustar. Han agregado una mojama de bonito, servida con palta y tomate.

No se pierdan las croquetas. Doradas y crujientes por fuera; cremosas por dentro. Las hay de jamón ibérico y peras y queso azul. Prueben la bomba catalana rellena de carrillera, una suerte de papa rellena, emblemática de la gastronomía catalana y que Felipe ha incorporado a la carta rellena de carrillera.

En este espacio, es en el territorio que afecta a la cocina tradicional española donde se desenvuelven de manera más segura. Lo demuestran con los callos a la madrileña. Una de las especialidades de la casa. Este guiso reconstituyente está hecho con excelente materia prima, cortada en trozos vistosos y agradable sabor ahumado de los embutidos. Para comerlo con cuchara, pan para remojar y una copa de buen tinto.

La carta también incluye en sus especialidades españolas el cochinillo a la Segoviana, cocinado por más de 18 horas, y el rabo de toro, cocinado por 12 horas a fuego muy lento con la receta de la abuela Laura y servido con papas al romero. Hay también una buena sección de arroces, paellas y fideuas. Felipe tiene claro que para que los granos desplegaran su esplendor de sabores había que elegirlos muy bien, primero, y cocerlos con delicadeza, después.

Probamos algunos, hay opciones nuevas que se incorporan a la carta. Nosotros elegimos en esta oportunidad el arroz negro con langostinos, pulpo; y el socarrat de cordero y huevos que estuvo fantástico. Cabe mencionar que los arroces tienen una espera de 40 minutos y salen para compartir entre dos.

Pero no sólo de platos españoles vive este local. También hay otras especialidades como pizzas de la casa, un sabroso y muy bien ejecutado lomo saltado, una contundente milanesa, y buenas hamburguesas que aún no hemos podido probar.

Importante dejar espacio para el postre, ya que, aparte de los clásicos como la torta de chocolate que es muy buena, la tarta de queso o la crema volteada, preparan churros hechos en el momento, crujientes y si quieren se puede rellenar de chocolate o manjar. Una delicia. Si compran una botella de vino de la tienda, se puede abrir en mesa con un costo adicional. Y si buscan vinos por copa, pregunten a Felipe porque siempre tiene algo especial que ofrecer. La atención es muy buena y atenta, lo que hace la visita aún más agradable. Una propuesta de cocina simple y sabrosa, servicio atento, atmósfera cálida y carta de vinos para echarle el ojo. No se lo pierdan.

Donde Felipe

Av. Caminos del Ica 1005 Surco

T. 999582309

https://www.dondefelipe.pe/