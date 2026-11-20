Unos 250 kilómetros separan Lima de Paracas. Algunos pueden pensar que es un camino largo y pesado pero grata fue nuestra sorpresa cuando tranquilos y sin inconvenientes llegamos a nuestro destino sin tráfico extremo, y con una vía que no tiene nada que envidiar a otras autopistas del mundo.

Hago la comparación porque a veces los limeños, al pensar en la distancia, evitamos visitar los destinos sureños como Cañete, Pisco o Ica, pensando en el tráfico. Y el excelente estado de la autopista acorta la distancia y vuelve más atractivos destinos cercanos, con muchas actividades y buen clima.

Paracas es un lugar maravilloso que mira al mar. La reserva siempre nos ofrece conchas recién abiertas, pescado del día y ese viento que llega desde la bahía y te despeina sin pedir permiso al caer la tarde. Durante mucho tiempo, la propuesta gastronómica ha sido la misma: un buen cebiche, un sudado, unas conchitas a la parmesana. Platos que todos disfrutamos, pero en mi última escapada al sur pude constatar que han habido cambios, la oferta gastronómica ha crecido y hay nuevas opciones para visitar.

En esta oportunidad probamos Brisas Nikkei, una barra de cocina nikkei que está dentro del hotel Aranwa Paracas Resort & Spa. A poco más de un año de su apertura, el restaurante ha sido nominado a Mejor Restaurante de Ica en los Premios Summum 2026 por su propuesta contemporánea combina ingredientes y sabores peruanos con técnicas japonesas, creando una experiencia única en la zona. El hotel Aranwa ha pasado por una renovación profunda que ha mejorado sus instalaciones. Sus 115 habitaciones miran al Pacífico y cada una tiene su propia terraza, algo que en Paracas se agradece al atardecer. Hay dos piscinas enormes, un Spa para desconectarse de verdad y espacios pensados para los niños, con personal que los acompaña mientras los papás descansan. Un resort que entiende el ocio sin culpas. En medio de todo eso aparece Brisas, que antes era una sala de juegos y hoy es uno de los mejores motivos para quedarse a cenar sin salir del hotel.

PROPUESTA. La idea con este espacio fue partir de lo que ofrece el mar de Paracas. Es la primera barra nikkei que abrió en la zona y su lógica es clara: ofrecer producto marino y de la zona, técnica japonesa y sazón peruana. La carta se renovó hace poco y podrán encontrar nigiris, makis, sashimis y creaciones de autor, además de un cebiche trabajado con técnica nipona divertido y elegante.

El tartar de bonito se sirve con palta y leche de tigre nikkei y el tataki está hecho con bonito sellado, chalaquita y leche de tigre. Cada plato es una invitación a descubrir nuevas sensaciones, en un ambiente relajado y acogedor que honra la belleza de nuestra costa.

Experiencia

Vayan por el menú de cinco tiempos: La experiencia comienza con un nigiri de pejerrey de la bahía de Paracas con pachikay nikkei; sigue un crocante de algas marinas con tartar de bonito. Y luego un maki Guratan con cangrejo y gratinado al momento. El sashimi de concha viva se sirve sin aderezos, respeto absoluto por el producto y sus sabores. Luego un gunkan de concha y foie para cerrar con un tempura de mariscos y una trucha sellada con ponzu y verdes. Los platos llegan uno tras otro y un cocinero te cuenta qué lleva cada uno. Acompañe la experiencia con un cóctel de la casa.

Con un producto marino y de la zona, técnica japonesa y sazón peruana.