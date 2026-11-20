En un operativo realizado en la calle San Isidro, intersección con la avenida Las Américas, en la provincia de Pisco, efectivos policiales lograron la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Gatilleros de Sinaloa”.

Acción policial

Los intervenidos fueron un adolescente de 17 años, alias “Chimuelo” o “Garrapata”, y Jesús Sebastián Gómez Marcano (18), de nacionalidad venezolana, alias “Chamo” o “Loco”.

Durante el registro personal, la Policía encontró un arma de fuego, una cacerina, una munición, dos cartuchos de dinamita y 50 ketes de presunta pasta básica de cocaína, además de equipos celulares, además se incautaron tres vehículos: un automóvil Toyota de placa P3P-652, una motocicleta Honda de placa 4482-AY y una mototaxi Bajaj de placa 5205-QD.

Según la información policial, los intervenidos estarían involucrados en presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tráfico ilícito de drogas, así como fabricación, suministro o tenencia ilegal de materiales peligrosos.

Cabe señalar que alias “Chimuelo” registraría antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego.

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