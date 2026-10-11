Un hombre de 24 años fue detenido por efectivos de la Comisaría PNP Ica durante una intervención realizada en la avenida Gerónimo de Cabrera, donde le encontraron un arma de fuego, una munición y 229 bolsitas con una sustancia que sería pasta básica de cocaína (PBC). El procedimiento se realizó el viernes 9 de octubre, cuando el intervenido se desplazaba en una trimoto amarilla acompañado de una adolescente de 17 años.

Captura policial

El detenido, identificado por sus iniciales J. V. M. (24), es investigado por su presunta implicación en delitos contra la seguridad pública, por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, así como contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Durante el registro personal, los policías hallaron un arma de marca Ekol, modelo Nig 211 K, con una cacerina abastecida con una munición.

Además del arma, los efectivos encontraron las 229 bolsas transparentes que contenían la sustancia sospechosa, la cual será materia de las diligencias correspondientes para determinar su composición. La intervención forma parte de las acciones policiales dirigidas a combatir la posesión ilegal de armas y la presunta comercialización de sustancias ilícitas en la ciudad.

Por su parte, la adolescente que acompañaba al intervenido fue sometida a un registro personal, cuyo resultado fue negativo. No obstante, la Policía informó que procedió a su retención para las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan con las actuaciones del caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

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