Un joven de 21 años fue intervenido ayer por la Policía cuando transitaba por inmediaciones del cruce de las avenidas Venezuela y Lambramani, en Arequipa. Durante el registro personal, los agentes encontraron una bolsa con una sustancia que tendría características similares a la marihuana y una réplica de pistola que llevaba a la altura de la cintura.

La intervención se produjo durante un patrullaje preventivo. Según la información policial, el joven, identificado con las iniciales G.G.C., mostró una actitud nerviosa al notar la presencia de los efectivos, por lo que fue sometido a un registro.

Entre sus pertenencias, los policías encontraron una bolsa tipo ziploc que contenía hojas, tallos y semillas de color verdusco, presuntamente cannabis sativa (marihuana). También hallaron una empuñadura de pistola marca Glock, con serie BHTN628 y una cacerina.

Aunque inicialmente el objeto tenía la apariencia de un arma de fuego, fue sometido a una pericia que determinó que se trataba de una réplica y no de una pistola auténtica.

Tras el hallazgo, el joven fue trasladado a la comisaría para continuar con las diligencias correspondientes. El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, que deberá evaluar los hechos y determinar las responsabilidades.