La presidenta Keiko Fujimori, y su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz , encabezaron este viernes el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, una reunión de alto nivel que busca fortalecer las relaciones bilaterales y establecer nuevos compromisos de cooperación entre ambos países, luego de cinco años sin realizarse este mecanismo de coordinación.

La jornada se inició con la llegada del mandatario boliviano al Palacio de Gobierno, donde fue recibido por Keiko Fujimori con los honores militares correspondientes en el Patio de Honor. Posteriormente, ambos gobernantes sostendrán una reunión presidencial, mientras que los ministros de Estado participarán en encuentros bilaterales para abordar los principales asuntos de interés común.

La agenda contempla cinco ejes prioritarios: comercio e inversiones; seguridad y defensa; integración fronteriza, física, energética y logística; recursos hídricos y desarrollo sostenible; así como políticas migratorias y sociales .

También se realizarán reuniones con autoridades regionales de Tacna y Madre de Dios, y gobernadores de los departamentos bolivianos de Pando, Beni y La Paz, además de representantes de las cámaras comerciales y empresariales de ambos países.

Como parte de las actividades, se realizará la presentación de un sello postal conmemorativo por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia. Asimismo, ambos gobiernos participarán en la sesión plenaria del Gabinete Binacional, en la que evaluarán los temas de la agenda bilateral y definirán acciones conjuntas.

Al término del encuentro, se prevé la suscripción de la Declaración Presidencial de Lima, el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026 y otros acuerdos destinados a establecer una hoja de ruta para fortalecer la cooperación y la integración entre ambas naciones.

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