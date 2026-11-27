Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 65 de la carretera Arequipa-Puno, en el distrito de Yura,dejó un conductor herido y provocó la interrupción del tránsito vehicular en ambos sentidos de la vía, durante varias horas.

El accidente fue reportado a las 7:30 horas, cuando el remolcador de placa D9N-861, que transportaba mineral en la plataforma de matrícula AMP-979, impactó por alcance a la camioneta de placa CND-781, ambas unidades se dirigía a Arequipa.

Como consecuencia del choque, la camioneta se despistó y terminó fuera de la carretera, mientras que la unidad de carga pesada quedó recostada sobre su lado derecho, bloqueando ambos carriles.

Agentes de la comisaría de Yura acudieron al lugar y auxiliaron al conductor de la camioneta, quien resultó herido y fue evacuado a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto que el chofer del camión fue intervenido y trasladado a la comisaría de Yura para las investigaciones.

Choque dejó un herido en la carretera Arequipa-Puno (Foto: GEC)

Por su parte, efectivos de la Policía de Carreteras se encargaron de las labores de regulación del tránsito, mientras que personal de la concesionaria Covisur, con apoyo de una grúa, realizó el retiro de las unidades accidentadas y restablecer el tránsito vehicular.