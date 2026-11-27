Los pobladores plantaron palos, colocaron esteras y hasta materiales de bloquetas en las playas del centro poblado de Pucchun, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná, con la intención de invadir y con el transcurrir del tiempo instalarse en la zona. Ante esta situación, la municipalidad distrital anunció que ejecutará operativos para recuperar los terrenos y espacios públicos que, según señala, están siendo ocupados ilegalmente.

A través de un comunicado publicado el 26 de noviembre, la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres advirtió que no permitirá la apropiación indebida de terrenos estatales ni de espacios públicos, entre ellos las zonas de playas. La comuna anunció que las acciones de recuperación se realizarán de manera impostergable.

Como parte de estas medidas, la municipalidad informó que coordinará con la Policía y la Procuraduría Pública para ejecutar el desalojo de los ocupantes y la demolición de las estructuras levantadas sin autorización en terrenos públicos o estatales.

Asimismo, advirtió que iniciará acciones penales, administrativas y civiles contra las personas que resulten responsables de ocupar indebidamente, usurpar o traficar con terrenos que pertenecen al Estado.

La comuna también exhortó a quienes ocupan estos espacios a retirar voluntariamente sus pertenencias y estructuras antes del inicio de los operativos, a fin de evitar las medidas coercitivas y las denuncias correspondientes.