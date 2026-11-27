La denuncia presentada por una persona que era víctima de extorsión y amenazas puso en alerta a los efectivos de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de la comisaría de Chincha Alta. Tras el operativo fue atrapado por inmediaciones de un conocido centro comercial el presunto extorsionador, quien había exigido (mediante mensajes) el pago de mil soles para no atentar contra la vida del agraviado.

Denuncia policial

La persona de identidad reservada contó a la policía que el extorsionador utilizó la cuenta “plata o plomo” en la red social, para contactarlo. No se trataba de mensajes amicales, sino de amenazas directas a su vida. Este sujeto buscaba intimidarlo para conseguir dinero. Sin embargo, la víctima acudió a la comisaría y puso en evidencia la modalidad del hampón. Los agentes comenzaron con el seguimiento para atrapar al responsable.

Por inmediaciones de Parque Chincha fue localizado el sujeto que se desplazaba a bordo de un mototaxi, presuntamente, alquilado. Los efectivos rodearon al seudo mototaxista para su detención, pero este opuso tenaz resistencia siendo reducido. Se trata de C. Gonzales, quien fue puesto a disposición de la Seincri para continuar con las diligencias por la presunta comisión del delito contra el patrimonio.

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