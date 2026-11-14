La banda autodenominada “los injertos del sur chico” se acreditan el atentado criminal ocurrido en agravio de una ferretería de propiedad de un comerciante del distrito de Pueblo Nuevo. Los facinerosos dispararon contra el negocio y dejaron una nota con sus demandas extorsivas y amenazas de volver a perpetrar otro hecho similar si no reciben el pago que exigen: “te vamos a pedir 7 palos nomas”, anotan.

Extorsión a empresario

La pesadilla para el pequeño empresario comenzó desde la tarde del miércoles último, mientras estaba en su negocio a poco de cerrar las ventas del día. En esas circunstancias aparecen dos sujetos con vestimenta oscura, a bordo de una motocicleta, y con casos de seguridad para no dejar ver sus rostros. Estos se colocan frente al local para disparar en dos ocasiones los proyectiles de arma de fuego.

El agraviado consiguió ponerse a buen recaudo, llamó a la policía y durante las pesquisas se encontró los casquillos de la pistola empleada por el criminal. Pero, eso no era todo, había además una nota dejada por los facinerosos, en donde indicaban que el ataque tenía fines extorsivos. Los sujetos dicen ser integrantes de “los injertos del sur chico” y que conocen todos los movimientos de la familia y las propiedades del comerciante.

“Ya sabemos dónde vives, sabemos que tienes otra tienda administrada por tu hijo (…) así que mejor te conviene pagar causa. No llames a los ´tombos´, no te quiero hacer daño, sino las cosas van a ser diferentes, te vamos a pedir 7 palos nomás”, se lee en la nota dejada por los extorsionadores. La policía de la unidad de investigación permanece a cargo de las diligencias para la identificación de los autores materiales del hecho.

El caso del empresario se suma a otros atentados ocurridos en la provincia de Chincha. El último de estos en el jirón San Martín, en el distrito de Pueblo Nuevo, perpetrado también por dos sujetos en motocicleta, que dejaron un aparato explosivo en la casa alquilada por dos mujeres. Ambas salieron ilesas del hecho, que también está en proceso de investigación. No se descarta que se traten de los mismos individuos.

EL DATO: Los efectivos encontraron en la ferretería que administra el agraviado los casquillos de la pistola empleada en el hecho criminal. Durante las pesquisas también se recopiló información sobre las características de los atacantes.

LA CIFRA: 2 sujetos a bordo de motocicleta perpetraron el atentado con fines extorsivos.

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