Los transportistas de la provincia de Chincha vienen siendo acechados por banda de extorsionadores que exigen el pago de cupos para dejarlos trabajar en la ciudad. El último caso, un atentado criminal con arma de fuego, ocurrió en el centro poblado Santa Rosa, en el distrito de Chincha Baja, en agravio del gerente de una empresa de colectiveros que cubren la ruta hacia el mercado.

Extorsionadores exigen cupo

Hasta el poblado de la zona rural llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, asignados por el jefe de la organización para cometer el ataque contra el dirigente transportista. Las personas por el sector no habían advertido que se trataban de criminales hasta que comenzaron a escuchar las ráfagas de los proyectiles. La calma del lugar cambió a un escenario violento en segundos.

En el interior del inmueble estaba la esposa del gerente de la línea de autos colectivos. Ella pudo ponerse a buen recaudo durante el ataque de los extorsionadores. En la fachada de la propiedad y en un auto estacionado en el exterior de la casa recibieron parte de las balas. Al llegar los agentes de la comisaría de Chincha Baja encontraron en su totalidad nueve casquillos de la pistola usada por los rufianes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el agraviado por el cargo que ocupa en la empresa desde hace un mes, aproximadamente, viene recibiendo comunicaciones extorsivas. Los responsables de este hecho exigen el pago de dinero para dejar que los colectivos trabajen en su ruta habitual. Los agentes están a cargo de las investigaciones sobre este nuevo caso en agravio de los hombres del volante.

Cabe mencionar que los transportistas de la ruta de El Carmen, así como los que van hacia la parte alta de Chincha han enfrentado situación similar. Ellos también fueron contactados por los criminales y ante su negativa de pagar los cupos recibieron comunicaciones con mensaje amenazante, además uno de los carros recibió varios impactos de bala. En otro caso, una empresa de taxi, con sede en Pueblo Nuevo, fue víctima de atentado con explosivo.

EL DATO: Un morador de la zona fue el que llamó a la comisaría de Chincha Baja para alertar sobre los disparos, que fueron hechos por un sujeto que se desplazaba con su compinche en una motocicleta.

-9 casquillos calibre 9x19 fueron hallados en la escena del hecho criminal.

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