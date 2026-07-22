Un operativo conjunto entre la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público permitió la intervención de dos personas investigadas por el presunto delito de extorsión en agravio del alcalde del distrito de Grocio Prado, Víctor Hugo Pachas Morán, en la provincia de Chincha.

Investigan presunta extorsión

La intervención se realizó la tarde del martes 21 de julio en el distrito de Pueblo Nuevo, luego de que los presuntos implicados acudieran, según la investigación, a recoger el dinero que habrían exigido al burgomaestre a cambio de no continuar con mensajes intimidatorios y actos de presión que, de acuerdo con la denuncia, se venían registrando desde hacía aproximadamente un mes y medio.

Los investigados se desplazaban a bordo de un automóvil Kia Picanto, de placa BTX-528, cuando fueron interceptados por agentes especializados de la Dircocor, quienes ejecutaron el operativo bajo la conducción del Ministerio Público.

Durante la diligencia, los efectivos redujeron a ambos sujetos y procedieron con el registro personal y vehicular, mientras personal policial y fiscal documentaba cada una de las actuaciones como parte de la cadena de custodia de las evidencias.

Uno de los momentos clave del operativo fue la verificación del dinero presuntamente entregado a los intervenidos. Según se informó durante la diligencia, los billetes habían sido fotocopiados previamente y sometidos a reactivos químicos, procedimiento que permitió corroborar que correspondían a los utilizados en la operación policial.

Los agentes realizaron la constatación de la numeración de los billetes y verificaron que coincidieran con el registro efectuado antes de la entrega, elemento que ahora forma parte de la investigación fiscal.

Tras la intervención, ambos detenidos fueron informados de los derechos que les asisten conforme al Código Procesal Penal, entre ellos el derecho a guardar silencio, ser asistidos por un abogado defensor y comunicar su detención a un familiar o persona de confianza.

Finalizadas las diligencias iniciales en la vía pública, los dos investigados fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las investigaciones correspondientes.

Al concluir el operativo, el alcalde de Grocio Prado, Víctor Hugo Pachas Morán, confirmó que desde hace aproximadamente un mes y medio venía recibiendo mensajes de presión y pedidos de dinero.

“Hace como un mes y medio me venían presionando con unos mensajes, de esos que aparecen solo una vez y desaparecen por WhatsApp, hasta que me llegaron a pedir dinero”, declaró.

Según indicó, los presuntos extorsionadores le exigían S/ 50 mil, asegurándole que tenían contactos que podían ayudarlo respecto a información que circulaba en redes sociales. “Me llegaron a pedir 50 mil soles. Decían que tenían conocidos y que podían ayudarme”, manifestó.

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