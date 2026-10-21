La exigencia de aproximadamente S/100 mil y las amenazas contra sus seres queridos marcaron los últimos meses de Gloria Roxana Félix Carbajal, empresaria de 59 años que terminó siendo asesinada a balazos en Chincha.

La mujer, vinculada durante más de 25 años a la organización de ferias comerciales y espectáculos musicales, había acudido hasta tres veces a la Policía para denunciar que era víctima de extorsión. Sin embargo, el jueves 8 de octubre, un ataque armado acabó con su vida mientras trabajaba en los preparativos de un evento.

Ultimada a balazos

De acuerdo con los testimonios de sus familiares al programa Domingo al Día, los extorsionadores no solo le reclamaban una fuerte suma de dinero, sino que también le enviaban mensajes intimidatorios en los que advertían que podían atentar contra ella y sus parientes si no cumplía con sus exigencias. La situación habría llegado a tal punto que, según denunció su hermana, Lorena Félix, los responsables conocían sus desplazamientos e incluso sabían cuándo se dirigía a una dependencia policial para pedir ayuda.

Las denuncias fueron presentadas en tres oportunidades durante 2026, a inicios de año y posteriormente en marzo y junio. Pese a estos antecedentes, la esposa del promotor de eventos fue atacada a balazos alrededor de las 11:25 de la mañana, cuando supervisaba la instalación del campo ferial por el aniversario de Chincha, ubicado entre los sectores de San Luis y El Tigre, en Chincha Alta.

El día del crimen, Félix Carbajal revisaba documentos y coordinaba la distribución de los espacios comerciales en el terreno, donde se instalaban stands y juegos mecánicos. En esas circunstancias, un sujeto ingresó al recinto y, tras acercarse a la zona donde se encontraba la empresaria, sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia. La víctima recibió tres impactos de bala.

El atacante escapó junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta. Ambos huyeron por la avenida Los Próceres y, de acuerdo con la versión de un testigo, se cruzaron con personal de patrullaje integrado que transitaba por el sector. Los sospechosos consiguieron alejarse hacia la zona de Cruz Blanca. Entre tanto, la empresaria fue auxiliada y trasladada al hospital San José de Chincha, donde se confirmó su fallecimiento.

La familia también pidió que se tome en cuenta un antecedente que podría resultar importante para la investigación: meses antes del homicidio, la vivienda de la empresaria había sido atacada con disparos, La familia era víctima de extorsión.

La muerte de Félix Carbajal ha golpeado también al sector de los espectáculos. Junto a su esposo, el promotor de eventos Luis Rospigliosi, administraban una productora dedicada a organizar ferias y presentaciones musicales en Chincha, Pisco, Ica y Paracas. Tras el crimen, su esposo anunció la suspensión de las actividades que tenían previstas debido a la inseguridad y las amenazas que afrontaba la familia.

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