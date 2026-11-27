El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, planteó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluya definitivamente el 31 de diciembre de 2026, sin nuevas ampliaciones. Asimismo, pidió al Congreso aprobar una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que permita continuar el proceso de formalización a los mineros que cumplan con requisitos establecidos.

La propuesta considera que los mineros con inscripción vigente acrediten un contrato de explotación sobre la concesión minera, cuenten con un instrumento de gestión ambiental aprobado, tengan un acuerdo con el propietario del terreno superficial donde operan, estén inscritos en el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) y dispongan de seguros de salud y contra accidentes para sus trabajadores.

De acuerdo con las cifras presentadas por el IIMP, hasta septiembre de 2026 el Reinfo registraba 31 mil 590 inscripciones, de las cuales 22 mil 530 se encontraban vigentes y 9 mil 060 suspendidas. La institución sostiene que este mecanismo, creado hace más de una década para impulsar la formalización minera, no logró cumplir plenamente su objetivo.

JUEVES MINERO

La propuesta fue dada a conocer durante una edición especial del Jueves Minero por el 83.º Aniversario de la institución. Juan Carlos Ortiz afirmó que el cierre del Reinfo no debe depender de la aprobación de la Ley MAPE y que la transición hacia un nuevo esquema de formalización debe realizarse sin extender la vigencia del registro.

Además, precisó que la propuesta busca incorporar a la economía formal a quienes desarrollan una actividad minera responsable, diferenciándolos de la minería ilegal y criminal. Así también, planteó fortalecer la rectoría del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en coordinación con las regiones, definir las categorías de pequeña minería y minería artesanal, asegurar la trazabilidad del mineral procesado y reforzar la supervisión de las actividades mineras mediante organismos especializados como Osinergmin y el OEFA.