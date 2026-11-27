A nueve días de la segunda vuelta regional, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa realizó una inspección pública del material electoral que se utilizará en los comicios del próximo domingo 6 de diciembre. Durante la actividad se revisaron cinco cajas seleccionadas al azar para comprobar que contuvieran los implementos necesarios para la votación.

La verificación permitió revisar que el contenido de los paquetes correspondiera a las mesas de sufragio asignadas. Entre los materiales se encuentran las cédulas de votación, listas de electores, actas electorales, útiles de escritorio y documentos de orientación para los miembros de mesa.

Al término de la inspección, las cinco cajas fueron cerradas nuevamente y aseguradas. Además, se colocó un acta en cada una para dejar constancia de su apertura y cierre. Este documento podrá ser revisado por los miembros de mesa cuando reciban el material para instalar las mesas de sufragio.

El jefe de la ODPE Arequipa, Marco Antonio Vilela Seminario, informó que el material será trasladado directamente a los 118 locales de votación comprendidos en los siete distritos de su jurisdicción. La distribución se realizará progresivamente para garantizar que los implementos lleguen antes del inicio de la jornada electoral.

Para esta segunda vuelta regional se tiene prevista la instalación de 1244 mesas de sufragio, donde podrán votar 351 049 ciudadanos habilitados.

La revisión forma parte de los controles previos a las elecciones, con los que se busca comprobar que el material esté completo y llegue en condiciones adecuadas a los locales de votación.