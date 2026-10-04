Una alerta difundida rápidamente entre ciudadanos permitió a la Policía activar un operativo que terminó con la intervención de siete personas que serían integrantes de la presunta banda criminal denominada “Los Circuitos de Lima”, investigada por su presunta participación en el robo de cables en la ciudad de Ica. La intervención se realizó la tarde del viernes 3 de octubre, en inmediaciones del río Ica, en el distrito de San Juan Bautista.

Operativo policial

El coronel PNP Wilfredo Álvarez, jefe de la Divopus Ica, informó que el operativo fue ejecutado por agentes de la comisaría de San Juan Bautista, luego de recibir información ciudadana sobre personas que estarían sustrayendo cables de servicios de telefonía y electricidad. Según explicó, la Policía activó el denominado “Plan Cerco”, mediante el cual se alertó a las comisarías de la jurisdicción para ubicar los vehículos en los que se movilizaban los sospechosos.

La intervención se produjo aproximadamente a las 6:00 de la tarde y permitió detener a siete personas: cinco adultos y dos menores de edad. De acuerdo con la versión policial, todos los intervenidos serían procedentes de Lima y habrían llegado a Ica para cometer los presuntos robos. Los agentes también intervinieron una mototaxi y un vehículo de color negro, de placa AEK-471, que serán materia de investigación para determinar su eventual vinculación con los hechos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la presunta modalidad utilizada para evitar ser detectados. Según el coronel PNP Wilfredo Álvarez, jefe de la Divopus Ica, los intervenidos llevaban ropa y elementos que les permitían aparentar ser trabajadores de empresas operadoras de telefonía, con el propósito de desplazarse sin levantar sospechas mientras realizaban sus actividades.

Durante la intervención, la Policía informó que incautó cuatro teléfonos celulares, además de herramientas y otros objetos que serían relevantes para la investigación. Entre las especies mencionadas figuran cascos, sierras, baterías, una gata hidráulica, prendas de vestir y zapatillas, elementos que, según la PNP, estarían relacionados con la modalidad empleada por los intervenidos.

Respecto a los antecedentes de los adultos intervenidos, el jefe policial señaló que se realizó una consulta en el sistema correspondiente y que, hasta ese momento, no figuraban antecedentes registrados. Asimismo, precisó que los vehículos no presentaban requisitoria: el vehículo mayor tenía documentación identificable, mientras que la mototaxi no contaba con placa y se encontraba en proceso de identificación.

Tras la captura, la Policía comunicó el caso al representante del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Los intervenidos fueron trasladados para pasar por el reconocimiento médico legal, mientras las especies incautadas y los vehículos quedaron sujetos a las investigaciones.

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