En la provincia de Ica, efectivos de la comisaría de La Tinguiña capturaron a dos sujetos que serían integrantes de la presunta banda criminal denominada “Los Chukis”, organización a la que se le atribuye su participación en robos al paso registrados en la jurisdicción.

Acción policial

La intervención policial se desarrolló en la avenida Finlandia, durante un operativo de control de identidad desplegado por agentes de la Policía Nacional. Como resultado de la acción, fueron intervenidos dos hombres de 22 y 25 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

Durante el operativo, los agentes incautaron cinco equipos celulares que estarían vinculados a las actividades investigadas. Asimismo, se intervino un mototaxi de color azul, vehículo que, según la información policial, habría sido utilizado por los sujetos para desplazarse durante la comisión de los presuntos ilícitos.

La intervención forma parte de las acciones ejecutadas por la Policía Nacional para identificar y detener a personas vinculadas a hechos delictivos en la provincia de Ica. Las autoridades continuarán con las investigaciones.

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